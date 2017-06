Sirios et Sphinx découvrent quatre anomalies aurifères dans des tills sur la Propriété Corridor Cheechoo-Eléonore







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - Ressources Sirios Inc. (TSX CROISSANCE:SOI) et son partenaire Ressources Sphinx ltée (TSX CROISSANCE:SFX) ont le plaisir d'annoncer la découverte de quatre anomalies aurifères dans des tills sur la Propriété Corridor Cheechoo-Éléonore (la « Propriété ») située dans le territoire Eeyou Istchee Baie James, Québec. Les anomalies sont principalement caractérisées par plusieurs grains d'or délicats et par des résultats d'analyse de concentré de minéraux lourds entre 100 et 1 850 ppb Au, indiquant une source proximale sur la Propriété.

Guidé par un modèle géologique conceptuel, la Propriété a été jalonnée en 2016 le long d'un axe SE-NW reliant la découverte aurifère de Cheechoo de Sirios, la mine Éléonore de Goldcorp Inc. et des indices d'or connues du secteur du Lac Sakami. L'automne dernier, 195 échantillons de tills, espacés d'environ 200 mètres, ont été pris le long de la limite sud-ouest de la Propriété. En plus des grains d'or délicats morphologiquement intacts et des valeurs anomales en or, les anomalies montrent aussi des valeurs élevées en argent, arsenic, cuivre, étain, molybdène et tungstène.

Les partenaires ont approuvé un budget de 200 000 $ pour la première phase du programme d'exploration de 2017 qui débute cette semaine. Ce programme consiste en un échantillonnage de tills sur une maille plus serrée en amont de la direction glaciaire, de même qu'un suivi de prospection des secteurs délimités par les quatre anomalies aurifères.

Sphinx et Sirios ont créé une coentreprise 50-50% pour explorer les 551 claims de la Propriété, Sirios étant l'opérateur (communiqué de presse du 3 novembre 2016). L'extrémité sud-est de la Propriété est située environ 24 km au nord-ouest de la mine Éléonore avec une route d'accès à 14 km de la Propriété.

Une carte localisant la Propriété de même que les sites d'échantillonnage de till de 2016 est disponible au lien suivant : http://sirios.com/images/CET-till-survey.jpg

Contrôle de la qualité analytique

Le programme d'échantillonnage de tills de 2016 a été complété par Les Consultants Inlandsis (« Inlandsis ») de Montréal avec la collaboration de la Table jamésienne de concertation minière (« TJCM ») de Chibougamau. L'échantillonnage incluait un programme de contrôle de la qualité qui a utilisé 29 doublons. Les échantillons ont été examinés, tamisés pour extraire des sous-échantillons de la fraction fine (-63 um) ainsi qu'un concentré des minéraux lourds (fraction - 4 mm). La fraction fine des échantillons de till a été préparée par Inlandsis puis analysée chimiquement par ICP-MS (code 41L) au laboratoire d'ALS Minerals à Val-d'Or, Québec, un laboratoire d'analyses et d'essais accrédité ISO 17025. Les concentrés de minéraux lourds ont été analysés en utilisant l'activation neutronique (code 3A-Large HMC) par Activation Laboratories Ltd. à Ancaster, Ontario, un laboratoire accrédité ISO 17025.

Jacquelin Gauthier, géo., personne qualifiée selon la Norme 43-101 a préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et il a révisé la version finale du texte.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 09:03 et diffusé par :