TELUS et l'Association canadienne des professionnels de la vente s'associent pour former la prochaine génération de professionnels de la vente canadiens

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 1 juin 2017) - TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) et l'Association canadienne des professionnels de la vente (ACPV) se sont associés pour établir de nouvelles normes en matière de formation en vente et de certification. Un récent sondage mené par l'ACPV a révélé que les entreprises canadiennes éprouvent des difficultés à trouver des candidats qualifiés pour combler les postes liés à la vente. En tout, 83 % des entreprises sondées citent le manque de compétences des candidats comme le principal obstacle à l'embauche. La collaboration entre TELUS et l'ACPV vise à relever ce défi. La nouvelle Académie de ventes de TELUS est une solution nationale complète de recrutement, d'accueil et de formation conçue pour renforcer les compétences des professionnels de la vente de TELUS et assurer leur réussite.

Le programme de l'Académie de ventes offrira trois niveaux d'études accrédités qui mettront l'accent sur la performance et la formation progressive des professionnels de la vente. S'appuyant sur l'expertise et le leadership national en matière de certification professionnelle de l'ACPV, le programme sera validé afin d'assurer que son architecture d'apprentissage et de développement réponde aux exigences pédagogiques permettant d'attribuer le titre de professionnel de la vente agréé (CSP) à plus de 300 professionnels de la vente TELUS.

« Nous avons eu la vision et le mandat d'établir la force de vente la plus axée sur la clientèle au monde et avons consacré du temps et des ressources considérables à la création d'un programme de formation sans pareil dans l'industrie pour nos équipes de ventes TELUS, a déclaré le vice-président de la culture de la performance dans les ventes chez TELUS, Louis Morin. Notre partenariat avec l'ACPV nous a fourni une incroyable opportunité de tirer parti de notre expertise pour que les professionnels de la vente les plus prometteurs du Canada acquièrent les compétences dont ils auront besoin pour avoir un impact, à la fois sur leur carrière, leurs entreprises et l'économie. »

Le processus de certification, qui sera mené par les dirigeants des ventes de TELUS, les membres de l'équipe de la culture de la performance dans les ventes et d'autres partenaires de formation de confiance, devrait commencer au cours de la seconde moitié de 2017. L'objectif est que l'ensemble de la force de vente nationale de TELUS obtienne une certification d'ici la fin de l'année. Le cadre de la certification professionnelle à venir se composera de nouvelles occasions d'apprentissage accréditées, de constatations de la pratique sur le terrain et d'examens systématiques des normes de rendement.

« Cette nouvelle collaboration avec TELUS constitue un excellent exemple d'entreprise canadienne qui reconnaît la nécessité d'assurer la croissance de son effectif de vente et de l'adapter, tout en prenant les mesures nécessaires pour y arriver, a déclaré le président et chef de la direction de l'ACPV, Peter J. Irwin. Toute une génération de gestionnaires des ventes va partir à la retraite au cours des prochaines années. La nécessité de se doter d'un solide vivier de compétences et de définir des repères clairs n'a jamais été aussi criante. Nous sommes très fiers de travailler avec TELUS pour les aider à réaliser leurs objectifs d'affaires d'aujourd'hui et de préparer le terrain pour les succès de demain. »

Au sujet de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunications nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des revenus d'exploitation annuels de 12,9 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions abonnés, dont 8,6 millions d'abonnés à des services sans fil, 1,7 million d'abonnés à des services Internet haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès pour réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés au service TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services sans fil, de transmission de données, de protocole Internet (IP), des services voix, de télévision, de divertissement et vidéo. TELUS est également plus important fournisseur de soins de santé utilisant les technologies de l'information du Canada et TELUS International offre des solutions de processus d'affaires dans le monde entier.

Fidèles à leur objectif consistant à donner dans les communautés, TELUS et les membres de son équipe actuels et retraités ont versé 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et plus de 7,7 millions d'heures de bénévolat dans les communautés depuis 2000. Créés en 2005 par le président et chef de la direction de TELUS, Darren Entwistle, 12 conseils communautaires canadiens de TELUS et 5 conseils internationaux ont dirigé le soutien des organismes de bienfaisance de base de la société et ont contribué à hauteur de plus de 60 millions de dollars à 5 595 projets caritatifs locaux, enrichissant la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes, chaque année. En 2010, TELUS a eu l'honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable au monde par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Pour en savoir plus sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

À propos de l'Association canadienne des professionnels de la vente

L'Association canadienne des professionnels de la vente est la plus grande organisation de ventes canadienne accréditée par l'industrie. Créée en 1874, l'ACPV aide à accroître les connaissances et les compétences nécessaires à l'amélioration de la performance des ventes au moyen de programmes de perfectionnement professionnel, d'opportunités de réseautage et de ressources et d'avantages exclusifs à ses membres. L'institut des ventes de l'ACPV administre également le titre de professionnel de la vente agréé (CSP) depuis plus de 20 ans. Les membres de l'ACPV, dont le nombre s'élève à plus de 20 000, sont présents dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne et occupent un large éventail de postes, principalement dans les ventes commerciales. L'ACPV espère certifier plus 100 000 professionnels de la vente dans le marché du travail canadien au cours des dix prochaines années. Cela permettra de faire face au déficit en compétences et en connaissances actuel et d'aider les entreprises canadiennes à améliorer leurs performances commerciales et à faire progresser leurs activités.

