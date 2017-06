L'abolition des commissions intégrées nuira aux petits épargnants







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des représentants du Réseau SFL a pris position aujourd'hui contre l'abolition des commissions intégrées dans le domaine des placements et des services financiers. Celui-ci a préparé un mémoire en réponse à la vaste consultation entreprise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) au sujet de la norme réglementaire dans le domaine.

Les conseillers indépendants estiment que la proposition d'abandon des commissions intégrées repose sur de fausses prémisses qui illustrent clairement une méconnaissance des ACVM vis-à-vis la profession.

« Les conseillers SFL sont d'abord et avant tout des entrepreneurs indépendants qui misent sur la qualité de leurs conseils, de leurs services et des produits offerts pour construire, satisfaire et conserver leurs clientèles », a déclaré Daniel Binette, co-auteur du mémoire et secrétaire du Conseil des représentants SFL. « Il est évident que les ACVM font preuve d'incompréhension à l'égard de notre profession en suggérant l'abolition des commissions intégrées. »

Un changement en faveur de la rémunération à honoraires aurait un effet dévastateur pour les petits épargnants. Ces derniers se verraient privés des conseils indépendants des professionnels qui n'auraient plus d'incitatifs à les servir. L'exemple britannique en la matière est d'ailleurs très éloquent. Après que ces mêmes changements aient été apportés dans le marché des intermédiaires au Royaume-Uni, il y a eu diminution importante des conseillers exerçant la profession, tout particulièrement ceux et celles qui avaient la responsabilité de s'occuper des plus petits investisseurs (moins de 100 000 livres sterling à investir).

« Nous souhaitons que les investisseurs, petits et grands, puissent continuer de pouvoir profiter du libre choix en matière de rémunération à être versée à leurs conseillers », a poursuivi M. Binette. « En vertu des nouvelles règles, les commissions et les frais sont ventilés sur les relevés annuels remis aux clients qui bénéficient donc de toute la transparence déjà requise par la loi. »

Le mémoire préparé par le Conseil des représentants du Réseau SFL est disponible sur demande.

À propos Conseil des représentants du Réseau SFL

Le Conseil des représentants du Réseau SFL représente l'ensemble des conseillers affiliés au Réseau SFL. Ses membres sont élus par leurs pairs, collègues conseillers. SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière et SFL Placements est un réseau multifournisseur ayant comme mission de fournir des services de développement d'affaires à l'ensemble de ses conseillers et cabinets associés engagés à répondre aux besoins financiers multiples et évolutifs de leur clientèle.

SOURCE Conseil des représentants du Réseau SFL

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 08:30 et diffusé par :