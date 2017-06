Fleet Complete figure pour la neuvième année de suite au palmarès Branham300 des meilleures sociétés technologiques







Fleet Complete figure à la 15[e] place du classement des 25 sociétés les plus dynamiques

Fleet Complete se classe 103[e] sur les 250 premières sociétés canadiennes du secteur des TIC

Fleet Complete®, l'un des principaux prestataires mondiaux de technologies de l'IdO pour les entreprises disposant de flottes de véhicules, en vue de relier les clients à leurs véhicules, leurs actifs et leurs collaborateurs en déplacement, a été classé par Branham300 parmi les meilleures sociétés technologiques du Canada, pour la neuvième année de suite.

Fleet Complete est fière de se classer 103[e] sur les 250 premières sociétés canadiennes du secteur des TIC et de figurer à la 15[e] place du classement des 25 sociétés les plus dynamiques, continuant d'exercer son rôle de chef de file parmi les meilleures sociétés technologiques du Canada. L'éventail de solutions de gestion de flotte de Fleet Complete, assure aux clients un guichet unique grâce à une plateforme mondiale de suivi de la flotte, des ressources mobiles, des actifs, de répartition des collaborateurs en déplacement et de solutions de conformité de la flotte.

Son fort attachement à l'innovation et l'usage de technologies de pointe ont contribué à sa permanence dans le classement et à grapiller des places dans la liste Branham300. Tony Lourakis, le PDG de la société, a déclaré : « Nous sommes très honorés d'être classés parmi les meilleures sociétés technologiques du Canada, année après année. Notre engagement auprès de nos clients, de nos collaborateurs et notre culture de l'innovation se sont avérés être la formule gagnante de notre succès durable. »

Fleet Complete a récemment acquis la société BigRoad, basée à Waterloo, l'un des principaux prestataires de conformité des dispositifs d'enregistrement électronique et des heures de service dans le secteur du transport. BigRoad figure également à la 239[e] place, dans le classement des 250 premières sociétés canadiennes du secteur des TIC, se classe 20[e] sur la liste des 25 sociétés les plus dynamiques et 15[e] sur la liste des principales sociétés en pleine croissance.

À propos de Fleet Complete[® ]:

Basée à Toronto, la société Fleet Complete® est un fournisseur mondial de solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et d'effectifs mobiles dans le secteur de l'Internet des objets. Depuis l'an 2000, Fleet Complete fournit des solutions de gestion de ressources mobiles, de suivi de flottes et de répartition à plus de 8 000 entreprises dans le monde entier. La société entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et T-Mobile en Europe. Fleet Complete est l'une des sociétés les plus dynamiques en Amérique du Nord et a remporté de nombreux prix pour ses innovations et sa croissance depuis sa création, en 2000 (en tant que Complete Innovations Inc.). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur fleetcomplete.com.

À propos de Branham300

Créé il y a de cela 24 ans, Branham300 est le classement le plus connu et le plus souvent cité concernant les principales sociétés publiques et privées du secteur des TIC au Canada, en fonction du chiffre d'affaires. Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.branham300.com.

