Avis aux médias - Transat A.T. inc. - Préavis - Résultats du deuxième trimestre 2017

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances, qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution, publiera ses résultats pour le deuxième trimestre 2017 (terminé le 30 avril) le 8 juin prochain. M. Jean-Marc Eustache, président du conseil et président et chef de la direction et M. Denis Pétrin, vice-président, finances et administration et chef de la direction financière, invitent les analystes financiers à une conférence téléphonique à ce sujet, le même jour. Les journalistes peuvent assister à cet appel conférence en mode écoute seulement.

Le jeudi 8 juin 2017, à 10 h

Composez le 1-800-926-9801

Nom de la conférence : Transat

Diffusion Web sur www.transat.com

L'appel sera disponible pour réécoute jusqu'au 7 juillet 2017 au 416-626-4100 ou 1-800-558-5253 code d'accès 21846663.

