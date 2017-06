Le financement participatif via ICO du projet de banque numérique helvético-estonien Polybius débute le 31 mai 2017







Polybius, une institution financière pour la nouvelle génération, a lancé son ICO de financement participatif le 31 mai 2017.

Pendant cinq semaines et ce dès le 31 mai dernier, les investisseurs du monde entier peuvent acheter des jetons d'investissement dans Polybius avec des crypto-monnaies. Ces jetons se présenteront sous la forme d'un contrat intelligent garantissant une part des bénéfices annuels de la banque.

Au coeur de ce projet, réside l'idée de réinventer le modèle bancaire classique en utilisant des technologies comme la chaîne de blocs et l'intelligence artificielle spécialisée. La chaîne de blocs Ethereum étayera le travail des jetons d'investissement dans Polybius et la documentation bancaire opèrera sur la chaîne de blocs Emercoin, tandis qu'une chaîne de blocs privée développée par la société AtticLab, sera utilisée pour les transactions bancaires.

Plus d'un an a été nécessaire au développement du project bancaire Polybius. Une équipe internationale de spécialistes techniques, de banquiers et d'entrepreneurs dans la technologie financière de cinq pays européens a collaboré sur ce projet.

Les meilleurs financiers d'Europe figurent parmi les consultants de ce projet, notamment le PDG d'Admiral Markets, opérant sur le marché international depuis plus de 14 ans. La sécurité de l'information pour la future institution financière Polybius sera assurée par BettaSecurity, qui compte parmi ses clients certaines des plus grandes banques de Russie et de la CEI, dont Alpha Bank et Sberbank.

Le lancement de l'ICO est attendu avec beaucoup d'impatience par des milliers d'amateurs des crypto-technologies, qui ont rejoint les groupes de Polybius sur les réseaux sociaux ou se sont abonnés à la liste de diffusion.

Le nombre d'investisseurs potentiels dans Polybius dépasse la base de 500 000 utilisateurs qui font appel au service de crypto-monnaies par cloud mining HashFlare, la précédente entreprise commercialement florissante créée par les fondateurs de la Fondation Polybius.

Le modèle commercial du projet, qui prend en compte trois scénarios de développement possibles selon le total des fonds issus de l'ICO, est disponible sur le site Internet de Polybius.

Pour participer à l'ICO, les utilisateurs doivent installer un porte-monnaie Polybius sur le site polybius.io et acheter des jetons avec des euros, des dollars ou des crypto-monnaies.

