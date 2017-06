Astellas renforce son partenariat avec le Programme national de recherche en transplantation du Canada afin d'encourager l'innovation en matière de recherche en transplantation







MARKHAM, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. (Astellas) a annoncé aujourd'hui son engagement accru pour l'innovation dans le domaine de la transplantation par son soutien du concours pour l'octroi de subventions pour l'innovation en recherche d'Astellas avec le Programme national de recherche en transplantation du Canada (PNRTC).

Lancé en 2014 avec une subvention initiale de 50 000 $ d'Astellas afin de soutenir les projets pilotes de recherche évalués par des pairs, le concours a rapidement pris de l'ampleur lorsqu'Astellas s'est engagée à verser 150 000 $ en 2015 et en 2016, puis un montant supplémentaire de 360 000 $ attribué par des partenaires institutionnels canadiens. Astellas s'engage désormais à verser 360 000 $ pour les concours de 2017 et 2018.

« Ce concours pour l'octroi de subventions a eu une incidence décisive sur les recherches en transplantation menées au Canada, et représente un élément majeur de notre programme de recherche à l'échelle nationale », souligne la Dre Lori West, directrice du PNRTC. « Notre partenariat avec Astellas permet aux chercheurs canadiens d'intégrer leur recherche à la structure du PNRTC, et ainsi de tirer profit de toutes les ressources disponibles au sein de ce réseau pour concrétiser les interventions médicales personnalisées dans la pratique clinique. Nous sommes très reconnaissants du soutien continu d'Astellas et de nos autres partenaires, qui aide le PNRTC à atteindre son objectif visant à éliminer les lacunes et les obstacles critiques qui nuisent à l'efficacité du processus de transplantation pour les Canadiens. »

Six subventions de 30 000 $ seront offertes pour des projets pilotes évalués par des pairs en 2017. L'objectif principal de ce concours est de stimuler de nouvelles recherches translationnelles en matière de dons d'organes et de transplantation pour améliorer l'état de santé des patients. L'octroi de subventions pour des projets pilotes vise à attirer des projets de recherche novateurs dont l'objectif final est d'améliorer l'état de santé des patients.

« Astellas a toujours fait preuve d'un fort engagement envers le soutien de la communauté canadienne de la transplantation », a déclaré Fran Paradiso-Hardy, directrice principale des affaires médicales, chez Astellas Pharma Canada. « Par cette initiative de collaboration continue, nous maintenons notre promesse visant à améliorer la survie et la qualité de vie des Canadiens qui reçoivent une transplantation d'organe. »

La date d'échéance pour les inscriptions au concours de subventions pour l'innovation en recherche d'Astellas avec le PNRTC est le 19 octobre 2017. Pour obtenir des renseignements complémentaires concernant le processus de candidature et les critères d'admissibilité, veuillez consulter les sites : www.cntrp.ca ou www.astellas.ca.

À propos du Programme national de recherche en transplantation du Canada (PNRTC)

Le Programme national de recherche en transplantation du Canada (PNRTC) est un réseau de recherche national qui aide les Canadiens en attente d'une transplantation et prolonge la vie des personnes ayant déjà reçu une transplantation. Le PNRTC vise à acquérir de nouvelles connaissances et pratiques dans le domaine des soins de santé afin d'éliminer les obstacles aux dons de tissus et d'organes et d'augmenter le nombre de transplantations, tout en améliorant la survie et la qualité de vie des receveurs de greffe. Le PNRTC regroupe plus de 300 chercheurs, stagiaires, patients-partenaires et collaborateurs de 30 établissements au Canada, représentant la majorité des chercheurs dans les domaines de la biomédecine, de la pratique clinique et des politiques. LE PNRTC réunit les organismes de transplantations d'organes solides, de greffes de cellules hématopoïétiques, de dons et de soins intensifs, dans le cadre d'une coalition nationale hautement intégrée, oeuvrant de concert avec les patients, les familles et les soignants. Pour en savoir davantage, consultez le site Web www.cntrp.ca.

À propos d'Astellas Pharma Inc.

Astellas Pharma Inc., située à Tokyo (Japon), est une société qui a pour objectif d'améliorer la santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques innovants et fiables. Nous axons notre travail sur l'urologie, l'oncologie, l'immunologie, la néphrologie et les neurosciences, qui constituent des domaines thérapeutiques prioritaires, tout en oeuvrant pour le progrès de nouveaux domaines thérapeutiques et de recherche fondamentale en tirant parti de nouvelles technologies et modalités. Nous créons également de nouvelles valeurs en combinant nos capacités internes et l'expertise externe dans le domaine médical et des soins de santé. Astellas reste à l'avant-garde du changement dans ce domaine et transforme les découvertes scientifiques innovatrices en résultats bénéfiques pour les patients. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse : www.astellas.com/en

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., située à Tokyo. Astellas est une société qui a pour objectif d'améliorer la santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques innovants et fiables. Au Canada, Astellas axe ses activités commerciales principalement sur les domaines thérapeutiques suivants : urologie, immunologie, maladies infectieuses et oncologie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc., veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse : www.astellas.ca

