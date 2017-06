Montréal - Manifestation des ingénieurs du gouvernement du Québec







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Les ingénieurs du gouvernement du Québec, membres de l'Association professionnelle du gouvernement du Québec (APIGQ) participeront à une grande manifestation, aujourd'hui, jeudi, 1er juin entre 12 h et 13 h, à Montréal.

Rassemblement devant le 500, René-Lévesque Ouest

Mécontents des offres patronales et en grève générale illimitée depuis une semaine, les ingénieurs manifesteront à l'heure du midi, entre 12 h et 13 h. Le rassemblement aura lieu devant le 500, boulevard René-Lévesque Ouest. De là, le groupe se dirigera vers la rue St-Urbain ensuite il prendra la rue St-Jacques pour se rendre au Square Victoria et à la place du Canada. Finalement, la marche se terminera au point de ralliement, soit au 500, boulevard René-Lévesque Ouest.

Des appuis de masse

Quelque 350 ingénieurs de la grande région de Montréal et des alentours participeront à la marche. Aussi, en appui à nos revendications, les ingénieurs de la ville de Montréal et d'Hydro-Québec ont signifié leur intention de joindre le groupe au centre-ville de Montréal.

Enfin, le président de l'APIGQ, monsieur Marc-André Martin, sera disponible pour rencontrer les membres de la presse.

À propos de l'APIGQ

L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est le syndicat qui représente quelque 1 400 membres ingénieurs dont la majorité travaille au MTMDET et au MDDELCC.

