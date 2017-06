Vivo sera sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA(TM) en 2018 et en 2022







- Vivo sera le sponsor exclusif pour les smartphones lors de la Coupe du monde de la FIFA(TM) en 2018 et en 2022

BEIJING, 1 juin 2017 /PRNewswire/ -- Le football est l'un des sports les plus fascinants, et la Coupe du monde de la FIFA, l'une des plus grandes compétitions sportives au monde, ne manque jamais de capter l'attention du public dans le monde entier. La marque mondiale de smartphones Vivo a annoncé qu'elle avait passé un accord avec la Fédération internationale de football association (FIFA) en vertu duquel elle sponsorisera la Coupe du monde de la FIFA pendant six ans, couvrant deux tournois. C'est ainsi que Vivo deviendra le sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA en 2018 et en 2022.

Parrainage consécutif de deux Coupes du monde de la FIFA

Marque officielle de smartphones pour la Coupe du monde de la FIFA, Vivo sponsorisera consécutivement la Coupe des confédérations de la FIFA 2017, la Coupe du monde de la FIFA 2018 en Russie, la Coupe des confédérations de la FIFA 2021 et la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar. Grâce à son énorme influence mondiale, cette coopération sur six années donnera une toute autre dimension à Vivo en termes de visibilité à l'international. Le logo Vivo apparaîtra à chaque rencontre sur les panneaux publicitaires le long des terrains, sur les billets, lors des conférences de presse et dans d'autres grandes zones de promotion. Les droits de la FIFA incluent des programmes de marketing spéciaux, comme le droit d'inviter des photographes des téléphones Vivo lors des échauffements des joueurs avant les matches. Plus tard, Vivo proposera un téléphone personnalisé pour la Coupe du monde de la FIFA afin d'offrir une expérience inédite aux clients de Vivo et aux fans de football. En outre, le personnel de la FIFA utilisera les smartphones Vivo sur le site, la Coupe des confédérations de la FIFA 2017, dont le coup d'envoi aura lieu le 17 juin, marquera le début de la coopération entre Vivo et la FIFA.

Etant l'un des événements sportifs les plus importants au monde, la Coupe du monde de la FIFA exerce une influence considérable et bénéficie d'une couverture mondiale. Pour les marques de smartphones, comme Vivo, un parrainage de la Coupe du monde de la FIFA est une grande réussite. Pour le vice-président directeur de Vivo, M. NI Xudong, « le football est un sport plein de passion et de merveille, qui suscite la joie de millions de fans de football partout dans le monde. Le progrès rigoureux et constant est l'essence même du football. En tant que sponsor mondial de la Coupe du monde, Vivo espère s'associer pleinement à l'esprit du football et montrer aux consommateurs partout dans le monde l'image de marque créative, joyeuse et internationale de Vivo. Dans le même temps, Vivo apportera son esprit personnel, énergique et jeune à la Coupe du monde de football et à ce sport en général ».

Parmi les nombreuses marques du secteur mondial du smartphone, l'attachement indéfectible de Vivo au perfectionnement permanent a intéressé les organisateurs de la Coupe du monde de la FIFA. Pour le Secrétaire général de la FIFA, Fatma Samoura, « le football et la technologie se rapprochent de jour en jour, dans les stades et en dehors, et il n'y a pas meilleur moment pour lancer un partenariat de cette nature avec cette grande marque mondiale de smartphones. Nous sommes très heureux de travailler étroitement avec Vivo, et nous sommes impatients de les voir participer aux prochaines éditions de la Coupe du monde et de la Coupe des confédérations de la FIFA ».

Le marketing sportif est un outil pour l'internationalisation

Dès 2014, Vivo a commencé à entrer sur les marchés d'Asie du Sud-Est et dans d'autres régions. Mettant en oeuvre des stratégies produit et marketing localisées, Vivo a connu une croissance rapide, et a remporté une forte adhésion chez les consommateurs locaux. Vivo a continué d'investir dans la recherche et le développement, et elle a créé sept grands centres de recherche en Chine et aux Etats-Unis. Vivo a également fait appel au marketing sportif pour mieux faire connaître sa marque sur les marchés internationaux.

En 2015, Vivo a parrainé l'Indian Premier League (IPL), une association sportive très influente dans les États membres du Commonwealth et en Inde. En 2016, Vivo a instauré un partenariat stratégique avec NBA China comme sponsor officiel des téléphones portables, et a invité la superstar de la NBA Stephen Curry à devenir l'ambassadeur du produit phare de Vivo, le Xplay6. Sponsor de la Coupe du monde de la FIFA, Vivo souhaite susciter encore plus d'attention sur la scène internationale.

Grâce à ses avancées technologiques et aux progrès réalisés par la marque, Vivo souhaite multiplier les succès. Le parrainage de la Coupe du monde de la FIFA témoigne clairement de l'expansion progressive de Vivo sur le marché à l'international.

A propos de Vivo

Jeune marque mondiale de smartphones qui s'attache à offrir à ses clients une qualité sonore impeccable et une photographie irréprochable grâce à une technologie de pointe, Vivo met au point des produits dynamiques et élégants pour les jeunes passionnés. La société se classe parmi les cinq plus grandes marques mondiales de smartphones, selon le rapport d'IDC pour le premier trimestre 2017.

A propos de la FIFA

La Fédération internationale de football association (FIFA) est une association de droit suisse fondée en 1904, qui a son siège à Zurich. Elle compte 211 associations membres et son but, inscrit dans ses Statuts, est de sans cesse développer le football dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/517897/Vivo.jpg

