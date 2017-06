Les cinq objectifs clés du Canada en vue de la renégociation de l'ALÉNA







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le Canada devrait se rendre à la table de renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec cinq objectifs clés visant à moderniser et à améliorer le commerce et l'investissement sur tout le continent, comme nous le dit le Conference Board du Canada dans un nouveau rapport.

« Le Canada devra trouver un délicat équilibre entre la défense des conditions d'accès au marché prévues par l'ALÉNA actuel et la mise à jour de l'accord pour répondre aux exigences de l'économie du XXIe siècle », a déclaré Michael Burt, directeur, Tendances économiques industrielles, du Conference Board du Canada. Même dans les domaines où le Canada pourrait chercher à préserver les dispositions actuelles, nos négociateurs devraient néanmoins avoir pour objectif d'élargir, d'améliorer et de renforcer l'ALÉNA. »

FAITS SAILLANTS

Le Canada devrait se rendre aux négociations avec l'objectif d'élargir, d'améliorer et de renforcer l'ALÉNA.

devrait se rendre aux négociations avec l'objectif d'élargir, d'améliorer et de renforcer l'ALÉNA. La libéralisation commerciale en Amérique du Nord a été bénéfique aux trois pays, y compris aux États?Unis où les exportations vers le Canada et le Mexique sont la source de près de 3 millions d'emplois.

Dans le commerce de marchandises, la plupart des gains rendus possibles par l'ALÉ et l'ALÉNA se sont déjà concrétisés. Toutefois, il existe encore d'importantes améliorations à apporter à l'ALÉNA, en particulier dans le commerce des services, le secteur de l'approvisionnement public, les règles d'origine, les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, les normes du travail et les normes environnementales.

La libéralisation commerciale en Amérique du Nord a été très bénéfique au Canada puisqu'elle lui a permis d'accroître les échanges, d'engendrer des gains de production et de productivité dans le secteur manufacturier et de diversifier les produits offerts aux Canadiens. L'ALÉNA a aussi eu des effets positifs sur les États?Unis. Entre autres, les exportations américaines vers le Canada et le Mexique soutiennent près de 3 millions d'emplois aux États-Unis.

Étant donné l'importance de l'ALÉNA pour l'économie canadienne et le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement nord-américaines, les responsables gouvernementaux, les dirigeants d'entreprise et les intervenants (tels que les syndicats et la société civile) auront besoin d'une stratégie afin de protéger les intérêts canadiens tout en tenant compte des préoccupations de nos partenaires de l'ALÉNA.

Pour soutenir le Canada dans ses efforts, le rapport NAFTA 2.0 and Canada: Upgrading a 20th Century Deal for a 21st Century World (Le Canada et l'ALÉNA 2.0. : Adapter l'ALÉNA aux réalités du XXIe siècle), produit par le Centre du commerce mondial, présente cinq objectifs clés pour le Canada dans la renégociation de l'ALÉNA :

Maintenir un accord trilatéral avec les États?Unis et le Mexique et tenir des consultations approfondies avec le public canadien et les intervenants ;

Faciliter la mobilité transfrontalière des gens d'affaires afin de favoriser les échanges commerciaux de services ;

Maintenir et améliorer l'accès aux biens échangés en préservant les règles sur le contenu nord-américain dans le secteur automobile, en obtenant une dérogation permanente aux dispositions sur le Buy America, et en négociant un accès stable et prévisible au marché américain pour les exportations canadiennes de bois d'oeuvre. Cependant, le maintien et l'amélioration de l'accès du Canada au marché américain dans ces secteurs nécessiteront probablement des concessions dans l'industrie laitière et dans d'autres secteurs soumis au régime de la gestion de l'offre ;

Encourager l'innovation et le commerce numérique en ajoutant à l'accord un chapitre consacré au commerce électronique, tout en maintenant l'exception culturelle prévues dans l'ALÉNA actuel ;

Moderniser l'accord pour l'adapter aux nouvelles réalités et normes commerciales, notamment en révisant les règles d'origine de l'ALÉNA pour aider les petites entreprises à s'y conformer, en revoyant les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, en mettant à jour les normes du travail et les normes environnementales, et en supprimant la clause de proportionnalité sur l'énergie dans l'ALÉNA.

Pour chacun de ces objectifs, le rapport présente des mesures ciblées, afin de s'assurer que l'ALÉNA 2.0 sera bénéfique à l'ensemble des Canadiens.

Le rapport, publié (en anglais seulement) par le Global Commerce Centre, un centre de recherche du Conference Board du Canada, fournit des outils factuels aux dirigeants d'entreprise et responsables gouvernementaux pour les aider à réagir avec succès aux mutations survenant dans l'environnement commercial mondial.

