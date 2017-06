/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 49e Congrès de la FCSQ - Rêvons l'école/







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) donnera le coup d'envoi à son 49e congrès, qui a pour thème Rêvons l'école, le 1er juin prochain à Laval. Ce congrès réunira des experts qui aideront les participants à imaginer ce que sera l'école de demain pour les élèves, en tant que lieu d'apprentissage, milieu de vie et figure d'ancrage dans la communauté, en passant par l'évolution du numérique, les compétences et les emplois d'avenir.

Gala des Prix d'excellence

La soirée d'ouverture prendra la forme d'un gala au cours duquel la FCSQ remettra officiellement la médaille d'or de l'Ordre du mérite aux Producteurs de lait du Québec. Quant aux Prix d'excellence 2016-2017, qui se dérouleront sous la présidence d'honneur de la championne olympique Sylvie Bernier, ils récompenseront des projets favorisant les saines habitudes de vie. Comme toujours, le talent des élèves sera mis en valeur par le biais des prestations artistiques des élèves des commissions scolaires de Laval et de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, y prononcera également une allocution.

Événement : Ouverture du congrès de la FCSQ Date : Jeudi 1er juin 2017 Heure : 19 h 30 Endroit : Sheraton Laval, salles Laval 1 et 2

2240, Autoroute des Laurentides

Laval, Québec

Imaginer l'école de demain

Pour lancer les travaux de la deuxième journée du congrès, la FCSQ a fait appel au conteur hors-pair qu'est l'auteur-compositeur-interprète Fred Pellerin, pour insuffler l'inspiration aux participants qui rêveront l'école dans le cadre de différents ateliers. Des élèves seront également invités à partager leurs idées pour l'école de demain avec les participants.

Horaire du 2 juin



8 h 30 Allocution de la présidente du congrès, Mme Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles



8 h 40 Conférence d'ouverture par Fred Pellerin



10 h Ateliers





Les élèves de demain et leurs rapports avec les générations précédentes Architecture : la part de l'environnement bâti dans l'expérience et l'apprentissage L'école numérique : pour que ce ne soit pas une utopie... Les compétences futures recherchées Organisation du travail 3.0 : les enjeux et les défis d'adaptation L'école au coeur de sa communauté : des approches gagnantes pour la rapprocher de son milieu









13 h 30 Ateliers



15 h 30 Retour sur les ateliers

Le congrès en direct sur les médias sociaux

Le programme complet est disponible sur le site Web de la FCSQ. Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de la FCSQ (@FCSQ) et le mot-clic #congres2017. Le gala des Prix d'excellence sera diffusé en direct sur Facebook Live. Une application mobile pour téléphones intelligents et tablettes, développée spécifiquement pour le congrès 2017, en collaboration avec Tourisme Laval, est aussi disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

