/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Chagger et la ministre Bennett visiteront une attraction touristique autochtone/







OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine du tourisme, la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, participera, en compagnie de la ministre des Affaires autochtones et du Nord, l'honorable Carolyn Bennett, à une activité organisée par Expériences autochtones sur l'île Victoria. Expériences autochtones offre un aperçu de la culture des Premières Nations dans un village autochtone, notamment une visite guidée et un spectacle de danse. La ministre Chagger profitera de l'occasion pour souligner l'engagement du gouvernement à soutenir l'industrie touristique autochtone.

Date : Le jeudi 1er juin 2017



Heure : De 15 h 40 à 16 h 30



Lieu : Île Victoria

100, rue Middle

Ottawa (Ontario)

(Continuer jusqu'au bout de la rue.)









Stationnement : Veuillez prendre note qu'il y a peu de places de stationnement sur l'île Victoria.

Suivez la ministre Chagger sur les médias sociaux.

Twitter : @MinduTPE

Instagram : mindutpe

Suivez Affaires autochtones et du Nord Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @GCAutochtones (https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 08:00 et diffusé par :