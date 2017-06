Debiopharm International SA annonce les résultats de l'étude de phase I en escalade de doses de Debio 1347/CH5183284







Debio 1347/CH5183284 a été évalué chez des patients atteints de tumeurs solides avancées activées par des altérations du gène FGFR

Debiopharm International SA (Debiopharm - http://www.debiopharm.com), une société de Debiopharm Grouptm, groupe international de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse, a annoncé aujourd'hui l'obtention des résultats de l'étude de phase I en escalade de doses destinée à évaluer le composé Debio 1347/CH5183284 (inhibiteur sélectif du FGFR [récepteur du facteur de croissance fibroblastique] 1, 2, 3). Les données seront présentées à l'occasion du 53[e] Congrès annuel de la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO) par Martin H. Voss, Docteur en Oncologie Médicale au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York.

«Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape et d'être en mesure de présenter ces résultats très intéressants et prometteurs à l'occasion du congrès à venir de l'ASCO. Bien que la dose maximale tolérée n'ait pas été atteinte, nous sommes convaincus d'avoir atteint la bonne dose pour la phase 2 au vu des indicateurs d'activité anti-tumorale que nous avons constatés», a déclaré Chris Freitag, VP Clinical Research & Development.

Session de résumés oraux: Thérapies à l'essai - pharmacologie clinique et thérapies expérimentales

Ndegré(s) de Titre Date et heure résumé Debio 1347, an oral FGFR inhibitor: Results from a first-in-human, phase I dose-escalation study in patients with FGFR genomically activated advanced solid Samedi 3 juin tumors. 13h15 - 13h27 #2500

A propos de Debio 1347/CH5183284

Debio 1347/CH5183284, découvert par Chugai Pharmaceutical. Co., Ltd., est une petite molécule disponible par voie orale ciblant les voies de signalisation du FGFR 1, 2 et 3. Debiopharm International SA a achevé la partie consacrée à l'escalade de doses de l'étude de phase I réalisée pour la première fois chez l'homme. Debio 1347/CH5183284 présente un profil de sécurité acceptable associé à une activité anti-tumorale encourageante observée dans différents types de tumeur, comportant des altérations du gène FGFR2 ou 3. L'étude va être poursuivie chez des patients souffrant de différents types de cancers, en fonction de leur profil moléculaire.

A propos de Debiopharm International SA

Membre de Debiopharm Grouptm, groupe international dont le siège social se trouve en Suisse, composé de cinq sociétés biopharmaceutiques actives dans les domaines des sciences de la vie que sont le développement de médicaments, la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF et les outils de diagnostic, ainsi que dans la gestion des investissements, Debiopharm International SA s'efforce de développer des médicaments soumis à prescription qui ciblent les besoins insatisfaits. Le groupe acquiert des licences puis développe des médicaments candidats prometteurs. Les produits sont commercialisés par l'octroi de licences à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients dans le monde.

