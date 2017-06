COLO-D renforce son leadership au Canada avec l'ajout de deux importants clients représentant plus de 12 MW et la mise en service de son nouveau mégacentre de données dans la région du Grand Montréal







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - COLO-D, le deuxième plus important fournisseur de centres de données au Canada et le premier au Québec, annonce la mise en service de son deuxième site à la fine pointe de la technologie. COLO-D2, situé dans la région du Grand Montréal, offre une puissance de 35 MW et une superficie de plus de 180 000 pieds carrés.

Au cours du premier trimestre de 2017, COLO-D a conclu d'importantes ententes avec deux prestigieuses sociétés, qui totaliseront à terme plus de 12 MW de puissance. Ensemble, ces nouveaux clients représentent de loin le plus important ajout de capacité des dernières années au Canada dans le marché des centres de données. La confiance que ces importants clients manifestent envers COLO-D confirme sa position de chef de file canadien dans l'industrie des centres de données pour grandes entreprises.

« Ces clients ont choisi COLO-D en raison de notre grande expertise dans la conception et l'exploitation de centres de données pour grandes entreprises. Ils nous ont également préférés en raison de l'hyperconnectivité de nos sites et de notre capacité à nous adapter aux besoins en constante évolution de nos clients », explique Patrick David, président et chef de la direction de COLO-D.

Centres de données alimentés à l'énergie renouvelable

COLO-D a stratégiquement implanté ses deux premiers centres de données dans la région du Grand Montréal dans le but de tirer parti de l'hydroélectricité, une source d'énergie fiable, renouvelable et propre. COLO-D facilite ainsi l'atteinte des cibles de réduction de l'empreinte carbone recherchées par les grandes entreprises d'aujourd'hui. La société bénéficie en outre du troisième plus bas tarif d'électricité en Amérique du Nord et d'un climat favorable, se traduisant en solutions de centres de données très concurrentielles pour ses clients.

Hyperconnectivité

COLO-D offre des solutions technologiques surpassant les attentes des grandes entreprises en matière d'interconnexion réseau, de connectivité infonuagique et de partage de contenus.

En tant qu'opérateur de colocation neutre, COLO-D permet, en partenariat avec les plus grands acteurs de l'industrie des télécommunications présents dans ses salles d'interconnexion, une connectivité évoluée vers les réseaux fédérateurs internationaux et nationaux. L'écosystème de COLO-D offre une connectivité diversifiée, à faible latence et de très haute capacité vers les divers centres d'interconnexions, ce qui permet aux grandes entreprises de mettre en place des solutions infonuagiques hybrides ultraperformantes.

À propos de COLO-D

COLO-D est un chef de file nord-américain en matière de solutions de centres de données grandes entreprises alimentées par des énergies renouvelables. L'entreprise exploite deux centres de données de dernière génération au Canada, totalisant 55 MW de puissance et plus de 300 000 pieds carrés. COLO-D est le deuxième plus important fournisseur de centres de données au Canada et le plus important au Québec. La société offre des solutions de colocation et de centres de données sur mesure qui répondent aux besoins technologiques évolutifs des grandes entreprises d'aujourd'hui et de demain, qu'elles soient des fournisseurs d'infonuagique, des compagnies de haute technologie, des institutions financières ou des agences gouvernementales. colod.com

