Semaine québécoise des personnes handicapées - La ministre Lucie Charlebois réitère les engagements du gouvernement à l'égard des personnes vivant avec une déficience







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 21e Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se tiendra du 1er au 7 juin sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive », la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, rappelle les engagements fermes du gouvernement en vue d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.

La ministre tient à souligner que le Plan économique du Québec prévoit des investissements afin de soutenir davantage l'inclusion et la participation sociale des personnes handicapées du Québec. Pensons notamment aux sommes qui seront investies afin de favoriser l'aménagement des lieux touristiques et culturels en vue de les rendre plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite ou bien aux sommes dégagées pour améliorer l'accessibilité physique des petits centres d'affaires, commerciaux ou communautaires.

Par ailleurs, rappelons que le gouvernement a pris des engagements précis envers les personnes handicapées. À cet égard, mentionnons la poursuite de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes handicapées, intitulée À part entière : pour un véritable exercice du droit à l'égalité, qui vise à atteindre, sur un horizon de 10 ans, des objectifs mesurables en ce qui concerne leurs conditions de vie et l'exercice de leurs rôles sociaux.

« Il est important que tous ensemble, nous manifestions notre solidarité à l'égard de ceux et celles qui vivent des situations de handicap. Cela passe notamment par du soutien de la part des équipes du réseau de la santé et des services sociaux et par une adaptation de l'ensemble des services publics et privés pour en assurer l'accès aux personnes ayant une déficience physique ou mentale. Il s'agit d'un défi de taille où nous pouvons tous faire une différence, car il est important que tous puissent s'épanouir au sein de notre société, à la hauteur de leurs ambitions ».

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

La Semaine est organisée par l'Office québécois des personnes handicapées, avec la collaboration de différents partenaires.

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/edition-2017.html

