La campagne #CancerChangé célèbre la vie en photos

L'espoir pour les patients atteints de cancer au stade avancé raconté à travers la lentille de photojournalistes canadiens primés

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le cancer change, tout comme la durée de vie de certains Canadiens aux prises avec un cancer au stade avancé, à mesure que la recherche permet de découvrir de nouveaux traitements1. À l'aide de reportages photo adoptant le style documentaire, la campagne #CancerChangé présente des histoires de Canadiens et de Canadiennes qui montrent qu'on peut vivre avec un cancer au stade avancé au-delà de la courbe de survie. L'initiative vient ainsi promouvoir l'espoir et célébrer la survie à travers la lentille de photojournalistes canadiens primés.

Lancée à temps pour célébrer la Journée nationale des survivants du cancer, le 4 juin, la campagne #CancerChangé jette un regard vrai sur des personnes qui vivent plus longtemps avec un cancer au stade avancé afin de nourrir l'espoir, de favoriser la compréhension et d'encourager le soutien entre les pairs. Elle vise à faire prendre conscience que la survie au cancer change, à partir de la date du diagnostic et pour le reste de la vie2.

Raconter des histoires, un survivant à la fois

« J'ai reçu mon diagnostic en octobre 2014. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne pouvais pas croire qu'on m'annonçait un cancer de stade 4, car je me sentais très bien; je n'avais même pas eu un mal de tête au cours des derniers mois, se souvient Colette Landreville, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai marché autour du pâté de maisons et j'ai passé les trois mois suivants dans un état d'incompréhension total. Je savais que j'allais soit me laisser mourir soit me faire traiter. Un matin, je me suis réveillée et j'ai décidé qu'il était temps que je commence à me battre. »

Colette était une fervente adepte de la chasse au chevreuil, du ski et du tennis. Maintenant que son corps reprend des forces, elle compte aller pêcher cet été. « Et c'est moi qui prendrai le premier poisson! Ils vont tous m'en vouloir (rire). Je ne me suis jamais aussi bien sentie, j'apprécie grandement tous les progrès que la science accomplit. L'espoir devient tous les jours réalité en médecine et dans l'attitude de chacun. Depuis 2014, chaque moment de joie m'est très précieux et je sais qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. J'espère que mon histoire touchera tous les hommes et toutes les femmes qui luttent contre les angoisses que suscite le cancer. Après le diagnostic, de cancer on passe par toute une gamme d'émotions : anxiété, découragement, espoir et bonheur. »

L'histoire de Colette a été racontée au moyen des photos documentaires de Giovanni Capriotti, essayiste photographe, photographe éditorial et vidéographe. Les images de Giovanni ont été publiées dans de nombreux journaux, magazines et organes de presse : Toronto Star, Montreal Gazette, Globe and Mail, MacLean's, Presse canadienne et Postmedia News, pour n'en nommer que quelques-uns.

Vivre au-delà des attentes

Aujourd'hui, certains Canadiens, comme Colette, vivent « au-delà des attentes », en partie grâce à la recherche et aux nouveaux traitements. Ils peuvent fêter plus d'anniversaires, célébrer plus d'occasions spéciales en famille et passer plus de temps avec leurs proches1.

« C'est une ère de changement et d'espérance. Les patients atteints de cancer rêvaient d'espoir et leur rêve est devenu réalité, se réjouit Kathy Barnard, membre du comité de direction du réseau CONECTed et présidente et fondatrice de la Fondation Sauve Ta Peau, le groupe de défense des intérêts des patients qui a piloté la création du réseau CONECTed. De nouvelles avancées dans le traitement du cancer ont changé les perspectives pour de nombreux patients. Cette phase prolongée, nous l'appelons la « survie »; elle pose de nouveaux défis, comme celui de la délicate transition entre un diagnostic de maladie terminale et une vie redéfinie comme "normale", où l'on réapprend à savourer des moments privilégiés et à cultiver l'espoir. »

Kathy est bien placée pour en parler, car elle a reçu un diagnostic de cancer terminal il y a 10 ans. « Aujourd'hui, nous célébrons la survie, mais les patients ont besoin de plus de soutien, y compris de nouveaux moyens de changer les systèmes de santé et les lieux de travail pour aider ceux qui vivent plus longtemps et qui désirent se réintégrer à la vie active, explique-t-elle. La campagne #CancerChangé n'est qu'un début. Nous avons besoin de multiples intervenants qui s'uniront pour examiner ces enjeux afin de tirer profit pleinement de l'espoir que nous offrent les progrès rapides de la science. Ensemble, nous voulons que tous les Canadiens aient la chance de vivre plus longtemps. »

À propos de CONECTed

Le réseau CONECTed est un regroupement canadien d'organisations qui viennent en aident aux patients atteints de cancer, mis sur pied en 2017 afin de trouver des solutions pour élargir l'accès aux traitements contre le cancer au sein d'un écosystème durable de soins anticancéreux grâce à l'innovation, à l'éducation, ainsi qu'à la collaboration et aux échanges avec les principaux intervenants.

En parlant d'une voix unifiée, ce réseau vise à améliorer les résultats chez les patients en misant sur la prestation et l'organisation appropriées des soins anticancéreux. Les membres du réseau entendent travailler ensemble pour promouvoir la valeur des médicaments innovateurs, des tests diagnostiques compagnons et des soins de soutien en renforçant l'éducation et la compréhension.

À propos de la Journée nationale des survivants du cancer

Le cancer demeure la principale cause de décès au Canada3. La Journée nationale des survivants du cancer est organisée chaque année, le premier dimanche de juin, dans des centaines de collectivités du monde entier. Cette journée est une occasion de célébrer pour les survivants, une source d'inspiration pour les personnes ayant récemment reçu leur diagnostic, un ralliement pour soutenir pour les familles et une initiative de sensibilisation communautaire. Des groupes de patients atteints de cancer encouragent d'autres groupes à se joindre à cette grande célébration de la survie afin de faire valoir les besoins complexes, aussi bien émotionnels que médicaux, des personnes qui vivent avec un cancer au stade avancé4.

À propos de Bristol-Myers Squibb Canada

Bristol-Myers Squibb Canada est une filiale indirecte appartenant en propriété exclusive à Bristol-Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs ayant pour but d'aider les patients à combattre des maladies graves. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Bristol-Myers Squibb à l'échelle mondiale, visitez le site www.bms.com. Depuis plus de 80 ans, Bristol-Myers Squibb Canada offre des médicaments novateurs pour le traitement des patients canadiens atteints d'une maladie grave dans les domaines de la santé cardiovasculaire, de l'oncologie, de l'immunoscience et de la virologie. Bristol-Myers Squibb Canada compte plus de 300 employés à l'échelle du pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bmscanada.ca.

