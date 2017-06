CGI fournira à SEB une plateforme de commerce international







Il s'agit de la première banque dont le siège social est situé en Europe à mettre en oeuvre la solution complète de commerce de CGI

STOCKHOLM, Suède, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a conclu une entente avec SEB, un groupe de services financiers de premier plan en Europe du Nord, pour la mise en oeuvre et le soutien de la solution CGI Trade360. Grâce à ce partenariat, SEB tirera parti de l'expertise mondiale de CGI en financement du commerce et en technologies numériques émergentes, telles que la chaîne de blocs.

SEB est un groupe de services financiers nord-européen de premier plan qui exerce ses activités dans une vingtaine de pays à l'échelle mondiale. En Suède et dans les pays baltes, SEB offre des conseils financiers et une vaste gamme de services financiers. Au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Allemagne, les activités de la banque se concentrent principalement sur les services bancaires aux entreprises et les services bancaires d'investissement. Elle propose une offre complète de services aux clients de ces domaines.

La solution CGI Trade360 est une plateforme infonuagique d'opérations de commerce international qui appuie la transformation des institutions financières. Elle propose l'ensemble des logiciels, des infrastructures et des ressources de soutien nécessaires pour répondre aux besoins des organisations en matière de commerce international. Le système comprend un portail pour la gestion complète des transactions et couvre tous les aspects des flux des travaux des clients, y compris la conformité réglementaire. CGI Trade360 est une solution éprouvée au sein des marchés d'Amérique du Nord, d'Asie-Pacifique et d'Europe et est utilisée par certaines des plus grandes banques au monde. SEB est la première banque dont le siège social est situé en Europe à mettre la solution en oeuvre.

« Le plus grand avantage de CGI Trade360 est qu'elle offre à nos clients une solution complète de gestion des flux des travaux. Elle nous permet également d'élargir notre offre de financement du commerce », a indiqué Robert Pehrson, responsable de la gestion de produits, SEB Transaction Services.

« Nous sommes heureux d'introduire CGI Trade360 sur le marché européen. CGI travaille avec 22 des 30 plus importantes banques au monde et est un chef de file dans le domaine du financement du commerce international. Notre expérience, combinée à notre expertise en conformité réglementaire, ouvre la voie à d'autres banques qui souhaitent mettre à profit notre plateforme numérique de pointe pour le commerce international », a affirmé Pär Fors, vice-président principal et dirigeant de l'unité d'affaires de la Suède.

