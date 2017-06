Le recteur de l'Université de Sherbrooke Pierre Cossette entre officiellement en fonction aujourd'hui







SHERBROOKE, QC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, et sa nouvelle équipe de direction entrent officiellement en fonction, et ce, pour les cinq prochaines années. Le professeur Pierre Cossette devient ainsi la 10e personne à occuper le poste de recteur dans l'histoire de l'institution depuis sa création en 1954. Au cours des dernières semaines, il s'est constitué une solide équipe de direction qui est fin prête à se mettre en action.

« Je félicite ma prédécesseure, la professeure Luce Samoisette et je tiens à la remercier pour le travail accompli à la barre de l'institution au cours des huit dernières années. Je suis maintenant prêt à prendre le relais. Je me considère privilégié de pouvoir compter sur une équipe d'un tel calibre. Ensemble, avec l'engagement de la communauté, nous pourrons donner à l'Université de Sherbrooke l'élan nécessaire à la poursuite de son développement, en répondant de façon pertinente aux besoins de la population étudiante et de notre société », affirme le recteur.

Outre le recteur Cossette, trois femmes et trois hommes composent le comité de direction de l'Université de Sherbrooke : le professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats; la professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante; le professeur Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines, la professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études; le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, ainsi que la professeure Denyse Rémillard, vice-rectrice à l'administration et au développement durable.

Vidéo de présentation et portraits de l'équipe de direction de l'Université de Sherbrooke

