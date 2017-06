Les Producteurs laitiers canadiens célèbrent la Journée mondiale du lait







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, en cette Journée mondiale du lait, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont heureux de vous faire découvrir comment ils célèbrent l'industrie laitière dynamique au Canada.

« La Journée mondiale du lait est le moment par excellence pour inviter tout le monde à prendre le temps de savourer un bon verre de lait. Il s'agit également d'une occasion idéale pour célébrer, ici au Canada, notre industrie laitière florissante et en pleine croissance, indique Wally Smith, président des PLC. Notre système de gestion de l'offre unique, qui fait l'envie des producteurs du monde entier, nous permet de produire de manière durable du lait nutritif et sain pour la population canadienne. À cet égard, nous sommes reconnaissants de l'appui que les Canadiennes et Canadiens continuent de témoigner à nos producteurs, et au nom des producteurs laitiers canadiens, je tiens à les en remercier. »

Les PLC se joignent aux Producteurs de poulet du Canada, aux Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada, aux Producteurs d'oeufs du Canada et aux Éleveurs de dindon du Canada pour tenir une cantine unique sur la rue Sparks, au centre-ville d'Ottawa, afin de mettre en vitrine les aliments canadiens et les avantages de la gestion de l'offre. Cette Cantine du centre-ville constitue une excellente occasion pour les gens d'Ottawa de déguster des produits locaux et de parler aux producteurs de leur ferme et de la gestion de l'offre. Tout le monde est invité à venir goûter aux délicieux aliments canadiens.

Les PLC animeront également un party Twitter en français et un en anglais en l'honneur de la Journée mondiale du lait afin de célébrer cette journée ici au Canada. Tous les Canadiens peuvent y participer et nous suivre avec le mot-clic #Journeedulaitca à 11 h (heure de l'Est) pour notre party Twitter en français et à 12 h (heure de l'Est) pour celui en anglais. Ce sera une occasion pour les PLC d'échanger directement avec les consommateurs au sujet de leurs produits laitiers favoris et de partager les raisons pour lesquelles ils adorent le lait canadien.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Organisme national fondé en 1934 afin de défendre les intérêts des producteurs laitiers canadiens, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) mettent tout en oeuvre pour créer les conditions qui favorisent l'industrie laitière canadienne. Les PLC, qui exercent leurs activités dans un contexte de gestion de l'offre, font la promotion de produits laitiers canadiens salubres, de grande qualité, durables et nutritifs faits de lait 100 % canadien par l'entremise de diverses initiatives misant sur le marketing, la nutrition, les politiques et le lobbying. Déterminés à jouer un rôle actif dans leur communauté et animés par un sentiment de fierté, les PLC et les producteurs laitiers canadiens soutiennent activement diverses initiatives locales et nationales. Visitez producteurslaitiers.ca pour plus d'information.

