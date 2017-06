Les magasins Home Depot du Canada vendent des «portes oranges» pour contribuer à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes







Lors de votre prochaine visite chez Home Depot, achetez une porte orange en papier au coût de 2 $ dans le but de donner espoir aux jeunes sans-abri.

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les magasins Home Depot partout au Canada lançe aujourd'hui la campagne de financement annuelle en magasin, Le projet Porte orange, dont la mission est de contribuer à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes. Jusqu'au 2 juillet, les clients qui visitent les magasins ou les centres de jardinage Home Depot du Canada peuvent appuyer la campagne en faisant un don de 2 $ à la caisse, en échange d'une porte orange en papier.

«Dans certains quartiers au Canada, des enfants de seulement 13 ans sont sans-abri. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour enrayer ce grave problème social et donner envie à nos amis, familles et voisins d'apporter leur aide», souligne Jeff Kinnaird, président du conseil d'administration de la Fondation Home Depot Canada et président de Home Depot Canada.

Les dons faits dans le cadre du projet Porte orange soutiennent les organismes qui offrent aux jeunes à risque et sans-abri des logements stables et sécuritaires et des programmes visant le développement d'habiletés fondamentales afin de leur assurer un avenir meilleur. Home Depot Canada couvre la totalité des frais d'administration de la campagne, garantissant ainsi que chaque dollar offert par les clients profite aux refuges pour jeunes, aux centres d'accueil ou aux organismes d'aide locaux.

Il est également possible de faire un don par Internet, à l'adresse leprojetporteorange.ca.

Quelques faits

D'après le sondage Sans domicile : un sondage national sur l'itinérance chez les jeunes, l'itinérance peut commencer dès l'âge de 13 ans, et lorsque le problème n'est pas traité, ces jeunes peuvent passer des années dans la rue.

Depuis 2007, la campagne du projet Porte orange a permis d'amasser 6,6 millions de dollars et d'aider plus de 300 organismes sans but lucratif.

En novembre 2016, la Fondation Home Depot Canada a atteint son objectif de 10 millions de dollars pour contribuer à prévenir l'itinérance chez les jeunes et à y mettre fin. De plus, elle s'est engagée à doubler ce montant d'ici 2018, pour un total de 20 millions de dollars.

Home Depot Canada versera une contribution équivalente aux dons faits dans les 10 magasins ayant amassé le plus de fonds durant la campagne.

Au sujet de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada s'engage à contribuer à la prévention et à l'élimination de l'itinérance chez les jeunes au Canada. Chaque nuit, plus de 6 000 jeunes n'ont pas d'endroit où dormir; l'itinérance chez les jeunes compte parmi les problèmes sociaux actuels les plus urgents au Canada. Par l'entremise du projet Porte orange, la Fondation s'est engagée à investir 20 millions de dollars d'ici 2018 dans le but d'améliorer l'offre d'hébergement, de soutenir les programmes de développement d'habiletés fondamentales et d'investir dans la recherche, afin d'assurer que les fonds sont dirigés vers les solutions les plus efficaces pour aider les jeunes à se construire un avenir meilleur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.leprojetporteorange.ca.

Au sujet de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. L'entreprise compte 2 281 magasins de détail dans 50 États, dans le district de Columbia, à Puerto Rico, dans les îles Vierges, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. Le chiffre d'affaires de Home Depot pour l'exercice 2016 a été de 94,6 milliards de dollars et ses bénéfices, de 8 milliards de dollars. L'entreprise emploie plus de 400 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

