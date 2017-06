Le PAPE de 85 millions de dollars de Zymeworks met en lumière le secteur canadien de la biotechnologie







Un grand pas en avant pour les entreprises en sciences de la vie au Canada

VANCOUVER, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Zymeworks, une société de biotechnologie basée à Vancouver, retient l'attention aux États-Unis et au Canada en amassant 85 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne. La société - qui sonnera la cloche de clôture à la Bourse de Toronto cette semaine et à la Bourse de New York la semaine prochaine - est la première société canadienne financée par du capital de risque en sciences de la vie à réaliser un appel public à l'épargne depuis l'entrée en bourse de Xenon Pharmaceuticals en 2014.

« Nous comptons faire progresser des plateformes thérapeutiques novatrices et des produits biothérapeutiques qui auront un impact, en particulier, dans des secteurs dont les besoins ne sont pas couverts. Nous sommes convaincus que les fonds amassés grâce aux appels publics à l'épargne aux États-Unis et au Canada nous permettront de réaliser notre mission. Il se passe de grandes choses actuellement au Canada et je suis heureux que cet événement puisse contribuer au rayonnement du pays à l'international », affirme Dr Ali Tehrani, président et chef de la direction de Zymeworks.

Le secteur canadien de la biotechnologie compte de plus en plus d'entreprises au stade de développement qui tentent de commercialiser de nouvelles technologies pharmaceutiques et médicales. Mais pour assurer leur croissance, ces entreprises ont besoin de talents qualifiés et de capital de croissance à long terme.

« Nous sommes convaincus que l'appel public à l'épargne de Zymeworks représente une étape importante pour les entreprises canadiennes des sciences de la vie. Les fonds de CR et les entreprises ont démontré que nous avons les aptitudes nécessaires pour mettre sur pied et enraciner des entreprises canadiennes des sciences de la santé de calibre mondial. À cette fin, nous devrons tirer profit de notre solide expertise dans le domaine des sciences de la santé », explique Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital.

M. Nycz confirme que Zymeworks est la première société du portefeuille du Fonds Soins de santé de BDC à réaliser un appel public à l'épargne depuis 2011 et la première société intercoté de la BDC depuis plus d'une décennie. BDC Capital, la division d'investissement de la Banque de développement du Canada, et Lumira Capital furent des investisseurs phares de la dernière ronde de financement de Zymeworks.

Selon Dion Madsen, associé directeur principal, Fonds Soins de santé de BDC, le secteur canadien des sciences de la vie repose maintenant sur des bases solides et commence à porter ses fruits. Il affirme que le Canada détient une longueur d'avance sur les autres pays : la capacité du secteur des sciences de la vie à attirer les talents grâce aux grappes de technologies émergentes.

« Les talents aiment se diriger vers les grappes en plein essor. Au fil du temps, de nouvelles grappes de biotechnologie ont vu le jour partout au pays, dont une grappe technologique de la prochaine génération d'imagerie et de dispositifs technologiques à Toronto, une grappe en intelligence artificielle à Montréal et une grappe technologique prospère à Vancouver, dans les domaines de l'immunothérapie et des anticorps. »

Selon les résultats d'une étude de BDC Capital qui sera dévoilé lors de la prochaine conférence annuelle de l'ACCR, les tendances récentes indiquent que des progrès importants ont été réalisés en matière d'investissements en capital de risque. L'étude souligne toutefois les lacunes en matière de capital alloué aux entreprises à un stade avancé et encourage les sociétés canadiennes à jouer un rôle plus important dans le financement de l'innovation.

À propos de BDC Capital

Forte de plus de 2 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est la division d'investissement de BDC qui agit comme partenaire stratégique des entreprises canadiennes les plus novatrices et présentant le plus grand potentiel. Elle offre une multitude de services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise pour aider les entrepreneurs canadiens à transformer leurs entreprises en champions mondiaux. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca/capital.

