Les femmes entrepreneurs du Manitoba ont accès à 250 000 $ de financement







Un nouveau partenariat entre la Banque de développement du Canada et le Centre d'entreprise des femmes du Manitoba augmente les fonds offerts aux Manitobaines

WINNIPEG, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - La Banque de développement du Canada (BDC) et le Centre d'entreprise des femmes du Manitoba (CEFM) ont fait équipe afin de simplifier le processus permettant aux femmes d'accéder au capital nécessaire pour démarrer et faire croître leurs entreprises au Manitoba.

Le CEFM offre des prêts allant jusqu'à 150 000 $ aux femmes entrepreneurs et aux partenariats composés d'un homme et d'une femme qui démarrent, font croître ou acquièrent des entreprises du Manitoba. Cette nouvelle entente de cofinancement prévoit un prêt supplémentaire de 100 000 $ par BDC aux femmes entrepreneurs qui ont besoin de capital supplémentaire pour démarrer ou faire croître leur entreprise avec succès.

« Le Canada affiche l'un des plus hauts pourcentages au monde de femmes désirant se lancer en affaires. Pourtant, celles-ci sont généralement sous-représentées dans l'univers entrepreneurial et celui des propriétaires de petites entreprises », souligne l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes. « Ce partenariat entre BDC et le Centre d'entreprise des femmes du Manitoba est très important, car il permet aux femmes entrepreneurs d'accéder au capital dont elles ont besoin pour lancer et faire croître leurs entreprises. »

« Les femmes entrepreneurs représentent une force économique énorme au Canada. Nous sommes heureux de les soutenir et de les aider à réaliser leurs projets », explique Laura Didyk, vice-présidente, Sud de l'Alberta et championne nationale de l'initiative Femmes entrepreneurs de la BDC. « Nos deux organisations comprennent les défis uniques auxquels font face les femmes entrepreneurs durant toutes les étapes du cycle de développement de leur entreprise. Cette collaboration stratégique vise à encourager un plus grand nombre de femmes à démarrer leur entreprise et à offrir aux femmes entrepreneurs déjà établies le financement nécessaire pour faire croître leur entreprise. »

Sandra Altner, chef de la direction du Centre d'entreprise des femmes du Manitoba, souligne : « Notre organisation a créé un processus d'examen des prêts adapté aux besoins et à la situation des femmes entrepreneurs. Nous travaillons très étroitement avec nos clientes novatrices et créatives pour nous assurer que les plans d'affaires qu'elles élaborent sont réalistes et pertinents. Notre partenariat avec BDC est un excellent moyen pour nous d'aider les femmes à avoir accès au financement dont elles ont besoin. » Elle ajoute d'ailleurs : « Notre approche a eu un impact très important au Manitoba. Depuis l'ouverture du Centre en 1994, nous avons approuvé des prêts d'une valeur totale de 26,2 millions de dollars, et 98 % de nos clientes sont encore en activité après l'étape cruciale de la première année. »

Les femmes sont plus enclines à financer elles-mêmes leur entreprise que les hommes. C'est pourquoi les entreprises détenues par des femmes restent souvent plus petites et n'ont pas la capacité de tirer profit des nouvelles occasions qui se présentent à elles. Un financement approprié lors du démarrage ou de la croissance de l'entreprise est un facteur essentiel à la réussite de ces étapes. Le partenariat entre ces deux organisations de soutien aux entrepreneurs permet d'augmenter à 250 000 $ le financement offert aux femmes.

BDC a adopté une approche globale pour répondre aux besoins des entreprises dirigées par des femmes. Ainsi, elle leur offre désormais une gamme complète de solutions de capital de croissance et de capital de risque. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à l'engagement que BDC a pris en 2015 de faire passer, sur trois ans, le financement à terme accordé aux entreprises majoritairement détenues par des femmes à au moins 700 millions de dollars.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant plus de 110 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

À propos du CEFM

Depuis 1994, le Centre d'entreprise des femmes du Manitoba aide les femmes de toute la province à démarrer et à faire croître leur entreprise avec succès. De la formation, des conseils d'affaires, des prêts, des programmes de mentorat, des occasions de réseauter et divers programmes spécialisés ont été conçus afin d'offrir aux femmes entrepreneurs les outils et les compétences dont elles ont besoin pour réussir. Pour de plus amples renseignements, visitez wecm.ca ou appelez le Centre au 1-800-203-2343.

