WOW air offre des vols vers l'Europe à des tarifs encore jamais vus







DE MONTRÉAL ET TORONTO VERS 5 DESTINATIONS EUROPÉENNES

VIA L'ISLANDE POUR 75 $ CA

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - WOW air, la seule compagnie aérienne islandaise à très bas prix, bat son propre record de prix économiques sur les vols vers l'Europe pour la troisième fois en 2017. Pour célébrer l'anniversaire de son vol inaugural, le 31 mai, la compagnie offre pendant 30 jours des vols vers certaines des destinations transatlantiques les plus prisées, à des tarifs défiant le prix d'un plein d'essence - et même moins selon le véhicule ! Réservez vite, puisque les billets à 75 $ CA* s'envoleront rapidement pour les voyages au départ de Montréal et de Toronto à destination d'Amsterdam, Copenhague, Dublin, Londres et Berlin.

« Nous donnons des cadeaux à l'occasion de notre anniversaire, annonce Skúli Mogensen, PDG de WOW air. C'est grâce à nos passagers si, année après année, nous avons la chance de célébrer l'anniversaire d'un premier vol, et nous plaçons donc la barre toujours plus haute en continuant de diminuer le prix des billets pour rendre les voyages en Europe plus accessibles et célébrer ces jalons importants avec les voyageurs canadiens à bord de nos vols. »

Reflet de la croissance rapide de la compagnie aérienne, la liste des destinations à 75 $ comprend cinq métropoles européennes, chacune avec un charme qui lui est propre et des attractions incontournables. Pour une expérience inoubliable qui ravira tous vos sens, prenez le temps de humer le parfum des roses au Festival des fleurs d'Aalsmeer à Amsterdam, offrez-vous une dose d'émotions fortes ou un moment de magie au Tivoli Gardens de Copenhague, ou décompressez dans un bistrot d'ambiance au bord de l'eau à Berlin. Musées, boutiques et festivals de renommée internationale, votre choix est illimité pour vivre une escapade de dernière minute en Europe.

Pour plus d'information sur les vols, consultez wowair.ca.

* Basé sur le tarif le plus bas pour un aller simple incluant les taxes et les frais, réservé à wowair.ca. Des restrictions et des frais pour bagages peuvent s'appliquer. Les vols sont disponibles sur la base du premier arrivé premier servi et le nombre de places est limité.

À propos de WOW air

WOW air offre les meilleurs tarifs, une flotte d'appareils modernes à faible émission et un service tout sourire : c'est la promesse WOW air !

La compagnie aérienne dessert 32 destinations en Europe et en Amérique du Nord, incluant Dublin, Londres, Paris, Berlin, et Copenhague, Los Angeles, San Francisco, Washington DC, Boston, Montréal et Toronto.

Établie en novembre 2011 par l'entrepreneur islandais Skúli Mogensen, la compagnie arborant le violet utilise des appareils Airbus A320 ainsi que des modèles Airbus A321/A330. Sa flotte est l'une des plus jeunes au monde, avec une moyenne d'âge de 2,5 ans. D'ici la fin de 2018, elle comptera 24 appareils.

Classée au 5e rang parmi les compagnies aériennes longs-courriers les moins dispendieuses au monde aux Skytrax World Airline Awards en 2016, WOW air s'était également classée au 7e rang parmi les transporteurs aériens les moins chers en Europe aux Skytrax World Airline Awards en 2013, 2014 et 2015, et elle était la plus jeune des dix meilleures compagnies.

Pour plus d'information : wowair.ca

