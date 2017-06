Air Canada commence l'été en beauté avec 11 nouveaux services internationaux







Lancement de vols sans escale au départ de Vancouver, de Toronto et de Montréal

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada entame l'été avant l'heure avec le lancement aujourd'hui de deux nouvelles liaisons internationales, soit Vancouver-Nagoya et Vancouver-Francfort, ce qui marque le début de la saison estivale pour le transporteur. En tout, Air Canada compte lancer cet été 11 nouveaux services internationaux sans escale au départ de Vancouver, de Toronto et de Montréal.

« En été, il n'y a rien de tel que de partir pour une attrayante destination étrangère, et Air Canada est heureuse d'offrir cette année à ses clients plus d'options que jamais auparavant. Dans le cadre de notre expansion internationale continue, nous ajoutons dès cet été 11 nouvelles liaisons avec trois continents. Nous proposerons ainsi d'excitantes destinations en Asie, comme Mumbai, Taipei et Nagoya, des villes européennes que nous n'avons jamais desservies auparavant, dont Berlin, Marseille et Reykjavik, ainsi que la deuxième ville que nous desservirons en Afrique, soit Alger », a affirmé Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

Les 11 nouveaux services internationaux seront exploités au départ de Vancouver, de Toronto ou de Montréal. Les vols seront assurés soit par l'exploitation principale d'Air Canada, par 787-8 de Boeing, 787-9 de Boeing ou A330-300 d'Airbus, soit par Air Canada Rouge, par 767-300ER de Boeing ou A319-100 d'Airbus. Deux liaisons, Vancouver-Taipei et Toronto-Mumbai, seront assurées à l'année, tandis que les autres sont proposées pour la saison estivale. Ces nouveaux services internationaux d'Air Canada s'ajoutent aux liaisons transfrontalières Vancouver-Boston, Vancouver-Denver, Vancouver-Dallas, Toronto-Savannah, Toronto-San Antonio et Toronto-Memphis et Montréal-Dallas, qui ont été inaugurées cette année, et Montréal-Washington-Dulles, qui sera lancée dans le courant du mois.

Nouvelles liaisons internationales à compter de l'été 2017 :

AU DÉPART DE VANCOUVER

Destination Date de début Type d'appareil Fréquence Francfort 1er juin 2017 787-8 de Boeing (exploitation principale) Tous les jours (liaison saisonnière) Nagoya 1er juin 2017 767-300ER de Boeing (Air Canada Rouge) Quatre fois par semaine (liaison saisonnière) Taipei 8 juin 2017 787-9 de Boeing (exploitation principale) Tous les jours (liaison assurée toute l'année) Londres Gatwick 8 juin 2017 767-300ER de Boeing (Air Canada Rouge) Trois fois par semaine (liaison saisonnière)

AU DÉPART DE TORONTO

Destination Date de début Type d'appareil Fréquence Berlin 3 juin 2017 767-300ER de Boeing (Air Canada Rouge) Quatre fois par semaine (liaison saisonnière) Reykjavik 21 juin 2017 A319-100 d'Airbus (Air Canada Rouge) Quatre fois par semaine (liaison saisonnière) Mumbai 1er juillet 2017 787-9 de Boeing (exploitation principale) Quatre fois par semaine (liaison assurée toute l'année)

AU DÉPART DE MONTRÉAL

Destination Date de début Type d'appareil Fréquence Marseille 9 juin 2017 767-300ER de Boeing (Air Canada Rouge) Trois fois par semaine (liaison saisonnière) Tel-Aviv 22 juin 2017 A330-300 d'Airbus (exploitation principale) Deux fois par semaine (liaison saisonnière) Reykjavik 23 juin 2017 A319-100 d'Airbus (Air Canada Rouge) Trois fois par semaine (liaison saisonnière) Alger 1er juillet 2017 767-300ER de Boeing (Air Canada Rouge) Quatre fois par semaine (liaison saisonnière)

