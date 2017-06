Sphinx et Sirios identifient quatre secteurs prospectifs pour l'or sur le projet Corridor Chechoo-Eléonore, territoire Eeyou Istchee Baie-James







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - Ressources Sphinx ltée. (TSX CROISSANCE:SFX) (« Sphinx ») et son partenaire Ressources Sirios Inc. (« Sirios ») sont heureuses d'annoncer que quatre secteurs prospectifs pour l'or ont été identifiés sur la base des résultats obtenus suite à l'achèvement du programme d'échantillonnage de till effectué en 2016 sur le projet Corridor Cheechoo-Éléonore (le « Projet ») situé dans le territoire Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Un programme de suivi a été approuvé pour 2017.

Treize (13) échantillons, sur un total de 195 échantillons prélevés, ont révélé des valeurs en or dans les concentrés de minéraux lourds supérieures à 100 ppb et atteignant jusqu'à 1 850 ppb réparties sur quatre secteurs distincts (facteur de concentration de 300). Ces valeurs élevées s'accompagnent de valeurs anomales en argent, arsenic, cobalt, cuivre, étain, molybdène et tungstène dans la fraction fine (-63 µm) des tills avec plus de deux écarts-types au-dessus de la moyenne. Les échantillons ont été prélevés suivant un espacement moyen de 200 m le long de l'axe orienté nord-ouest-sud-est de ce corridor prometteur d'une longueur de 50 km (Figure 1). Dix (10) des 13 échantillons de concentrés de minéraux lourds dont la valeur dépasse 100 ppb en or contiennent des particules d'or morphologiquement intactes suggérant une provenance locale en amont glaciaire à même le périmètre du secteur du Projet.

Sphinx et Sirios considèrent que les résultats sont indicatifs du potentiel des secteurs échantillonnés. Les deux objectifs de ce premier levé de tills étaient de fournir une évaluation préliminaire du potentiel aurifère du Projet et de localiser des secteurs prospectifs pour réaliser un suivi en 2017.

Un programme d'échantillonnage de tills avait été complété en 2016 par Les Consultants Inlandsis (« Inlandsis ») de Montréal avec la collaboration de la Table jamésienne de concertation minière (« TJCM ») de Chibougamau. L'échantillonnage incluait un programme de contrôle de la qualité qui a utilisé 29 doublons. Les échantillons ont été examinés, tamisés pour extraire des sous-échantillons de la fraction fine (-63 µm) ainsi qu'un concentré des minéraux lourds (fraction -4 mm). La fraction fine des échantillons de till a été préparée par Inlandsis puis analysée chimiquement par ICP-MS (code 41L) au laboratoire d'ALS Minerals à Val-d'Or, Québec, un laboratoire d'analyses et d'essais accrédité ISO 17025. Les concentrés de minéraux lourds ont été analysés en utilisant l'activation neutronique (code 3A-Large HMC) par Activation Laboratories Ltd à Ancaster, Ontario, un laboratoire accrédité ISO 17025.

Un deuxième programme d'échantillonnage de tills en amont glaciaire avec une maille plus serrée qu'en 2016 de même qu'un suivi de prospection est en cours sur les quatre secteurs prospectifs. Le programme a été élaboré pour permettre un suivi rapide et efficace des secteurs explorés directement sur le terrain grâce : 1) au dosage multiélément de pastilles de till pressées à l'aide d'un appareil XRF portatif, et 2) à l'identification de particules d'or dans la fraction -4 mm du till suivant le protocole d'orpaillage à la batée conique développée par Inlandsis suivi du comptage des particules au microscope binoculaire. Le comité de gestion du Projet a approuvé un budget de 200 000 $ pour réaliser cette première phase du programme 2017. Le programme d'échantillonnage de tills sera sous la supervision d'Inlandsis et de la TJCM. Sirios agit comme opérateur du programme d'exploration sur le Projet.

Le Projet se situe dans la prolongation de l'axe qui relie la découverte d'or Chechoo de Sirios et la mine d'or Éléonore appartenant à Goldcorp Inc. L'extrémité sud-est du Projet est située à environ 24 km au nord-ouest de la mine Éléonore avec une route accessible à 14 km de cet endroit. Sphinx et Sirios ont créé une coentreprise 50-50% pour explorer les 551 claims du Projet (communiqué de presse du 3 novembre 2016).

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx : www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 07:03 et diffusé par :