Avis aux médias - L'appel est lancé pour la manifestation d'intérêt pour l'accréditation des médias en vue des Jeux Invictus de 2017 à Toronto du prince Harry







TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ -

Présences : Jeux Invictus de 2017 à Toronto - Activités médiatiques. Le secteur Activités médiatiques est responsable de la planification des services et des installations pour les médias et photographes accrédités aux Jeux Invictus de 2017 à Toronto.

Événement : Lancement en ligne de l'appel pour la manifestation d'intérêt pour l'accréditation des médias en vue des Jeux Invictus de 2017 à Toronto et les médias qui souhaitent accéder aux Jeux et les couvrir

Adresse : www.invictusgames2017.com/fr/renseignements-sur-laccreditation-des-medias

Date et heure : Les formulaires pour la manifestation d'intérêt peuvent être soumis en ligne 1er juin au 15 juillet 2017 sur la page d'accréditation du site Web des Jeux Invictus de 2017 à Toronto.

Contexte : L'objectif de cette période de six semaines est de permettre aux médias de demander leur accréditation pour accéder aux Jeux Invictus. Après la date limite du 15 juillet, le comité d'organisation des Jeux examinera toutes les demandes d'accréditation reçues et communiquera avec les demandeurs sélectionnés par courriel en août 2017. Remarque : Sans accréditation valide, les médias n'auront pas accès aux zones réservées et aux services aux médias aux sites des Jeux Invictus de 2017 à Toronto.

Au sujet des Jeux Invictus de 2017 à Toronto

Les Jeux Invictus utilisent la puissance du sport adapté pour aider les militaires blessés au cours de leur cheminement vers la guérison. Mis en place par le prince Harry, les premiers Jeux Invictus ont eu lieu à Londres, en septembre 2014. Tout aussi réussie que la première, la deuxième édition s'est déroulée à Orlando en mai 2016. Le Comité d'organisation des Jeux Invictus de 2017 à Toronto est chargé de planifier et de réaliser des Jeux qui mettront en vedette 550 concurrents en provenance de 17 nations participantes qui participeront à 12 sports adaptés, y compris le golf qui fait ses débuts aux Jeux. Les Jeux Invictus de 2017 à Toronto captiveront l'imagination du public, des entreprises et des gouvernements canadiens ainsi que des soldats, des anciens combattants et de leurs familles. Les Jeux Invictus de 2017 à Toronto sont financés par le gouvernement du Canada, la Province de l'Ontario, la Ville de Toronto ainsi que par le partenaire principal Jaguar Land Rover et d'autres partenaires et commanditaires.

SOURCE Invictus Games Toronto 2017

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 06:30 et diffusé par :