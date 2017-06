Cet été, soyez vigilant sur l'eau







La Croix-Rouge canadienne encourage les Canadiens à faire preuve de prudence lorsqu'ils s'aventureront sur l'eau cet été

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Chaque année, plus d'une centaine de Canadiens perdent la vie dans des incidents tragiques liés à la navigation de plaisance. Qui plus est, dans la grande majorité des cas, les victimes ne portent pas de gilet de sauvetage. Avec l'été qui approche, bon nombre de Canadiens accourront vers les magnifiques lacs dont regorge notre beau pays. La Croix-Rouge canadienne encourage tous les plaisanciers, peu importe s'ils savent nager ou pas, à porter un gilet de sauvetage, sans oublier que les vêtements de flottaison doivent être portés correctement et convenir au type d'activité à laquelle la personne s'adonne.

LA SITUATION EN BREF

Chaque année au Canada, plus d'une centaine de personnes se noient lors d'incidents liés à la navigation de plaisance.

Selon les plus récentes statistiques quinquennales (2009-2014), une moyenne de 125 personnes se noient au Canada chaque année dans des accidents liés à la navigation de plaisance. Bon nombre de ces tragédies auraient pu être évitées.

chaque année dans des accidents liés à la navigation de plaisance. Bon nombre de ces tragédies auraient pu être évitées. Alors que les hommes âgés de 45 à 54 ans représentent le groupe le plus susceptible de se noyer, les hommes de tous âges sont plus sujets à la noyade que les femmes.

En tout, 87 % des décès accidentels liés à la navigation de plaisance auraient pu être évités si les victimes avaient porté (ou porté correctement) un gilet de sauvetage.

La consommation d'alcool était un facteur confirmé ou soupçonné dans près de 50 % des décès.

La Croix-Rouge aimerait rappeler aux Canadiens l'importance de respecter les règles de sécurité nautique :

Évitez l'alcool. La consommation d'alcool et la navigation ne font pas bon ménage. En effet, elle réduit considérablement vos chances d'arriver à bon port.

Portez un gilet de sauvetage. Tous les plaisanciers et les passagers devraient enfiler un gilet de sauvetage avant de prendre le large.

Ajustez votre gilet de sauvetage. Il ne suffit pas d'avoir un gilet de sauvetage à portée de la main pour éviter la noyade : celui-ci doit être bien ajusté et porté correctement. En cas de chute imprévue dans l'eau, un gilet de sauvetage vous aidera à flotter à la surface pendant que vous reprenez votre souffle tout en réduisant les effets du choc thermique initial.

CITATIONS

« Des recherches ont démontré que le port du gilet de sauvetage peut sauver des vies. Un décès évitable est un décès de trop, et nous encourageons tous les Canadiens à porter correctement leur gilet de sauvetage lorsqu'ils feront du bateau cet été. Cette précaution pourrait faire la différence entre la vie et la mort. »

- Michèle Mercier, directrice, Prévention et sécurité, Croix-Rouge canadienne

POUR EN SAVOIR PLUS

Visitez notre site Web pour obtenir des conseils en matière de sécurité aquatique : croixrouge.ca

Inscrivez-vous à un cours de natation : www.croixrouge.ca/cours-et-certificats

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

À propos de la Croix-Rouge canadienne

En tant que chef de file dans le domaine de la prévention et de la sécurité au pays, la Croix-Rouge canadienne forme chaque année plus de 2,4 millions de Canadiens en préparation aux urgences, en secourisme, en natation et en prévention de la violence. Pour obtenir de plus amples renseignements, des conseils et en apprendre davantage sur les cours de RCR, de secourisme, de prévention de la violence, de natation et de sécurité aquatique offerts par la Croix-Rouge canadienne, veuillez consulter le site www.croixrouge.ca.

SOURCE Croix-Rouge canadienne

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 06:30 et diffusé par :