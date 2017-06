Miriane Demers-Lemay - Lauréate de la Bourse AJIQ-Le Devoir 2017







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) et Le Devoir sont heureux de dévoiler le nom de la lauréate de la quatorzième mouture de la Bourse AJIQ-Le Devoir. Miriane Demers-Lemay remporte une bourse de 2000 $ assortie d'un stage de quatre semaines dans la salle de rédaction du Devoir.

Madame Demers-Lemay s'est démarquée auprès du jury de la bourse et de la direction du Devoir.

Biologiste de formation, Miriane Demers-Lemay cumule les expériences en journalisme depuis un peu plus d'un an. Elle est étudiante au certificat en journalisme de l'Université de Montréal, où elle collabore au journal étudiant Quartier Libre. La bourse Fernand-Seguin lui a permis de réaliser des reportages pour Découverte et les Années lumière, à Radio-Canada. À l'été 2017, elle fait un stage comme reporter multiplateforme dans une station régionale de Radio-Canada. Elle s'intéresse particulièrement à la science, aux enjeux sociaux, et à l'actualité internationale.

Siégeaient au jury les journalistes au Devoir Isabelle Paré et Jean-François Nadeau, ainsi que les journalistes indépendants Raphaëlle Derome et Maxime Johnson. Le jury était présidé par la journaliste indépendante, Sarah R. Champagne.

Les jurés tiennent aussi à souligner les excellents dossiers d'Alice Mariette et Ruby Pratka

À propos de la Bourse AJIQ-Le Devoir

Cette bourse fait partie intégrante de l'entente contractuelle intervenue en 2001 entre l'AJIQ et Le Devoir. L'entente, qui reconnaît les droits d'auteurs et droits moraux des collaborateurs indépendants du Devoir, prévoit le versement de redevances sur les revenus tirés de la réutilisation de textes et d'éléments visuels sur des bases de données payantes, des livres en coédition ou autres publications que la version imprimée du journal Le Devoir.

Chaque année, la Bourse AJIQ-Le Devoir représente une chance unique pour les journalistes en début de carrière d'obtenir une expérience de travail d'une grande qualité.

