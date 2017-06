Avis aux médias - Cartographier le futur d'Uber au Québec







Prises d'images et vidéos possibles sur place

Investissement technologique d'Uber dans la province

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Uber invite les médias à un point de presse au cours duquel le directeur général d'Uber Québec annoncera un investissement technologique important au Québec.

Des prises d'images et de vidéos, d'une partie de la large flotte de véhicules et des technologies qui cartographieront les rues des grandes régions de Montréal et Québec, seront possibles sur place.

DATE

1er juin 2017

HEURE

10 h, HDE

LIEU

659, Montée de Liesse

Montréal (St-Laurent)

QUI

Jean-Nicolas Guillemette, directeur général d'Uber Québec

