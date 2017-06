/R E P R I S E -- Conversation publique sur une politique nationale de l'architecture pour le Québec - Les citoyens de Montréal sont invités à s'exprimer sur l'avenir de l'architecture au Québec dans la foulée d'une tournée de 13 villes/







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - La tournée de conversation publique sur une politique nationale de l'architecture pour le Québec, initiée par l'Ordre des architectes du Québec (OAQ), s'arrêtera le jeudi 1er juin au Coeur des sciences de l'UQAM (200, rue Sherbrooke Ouest), afin de connaître l'opinion et les aspirations des citoyens de la région de Montréal en matière d'architecture. Lancée à Québec en mars dernier, cette tournée donne la parole à des citoyens de tous horizons répartis dans 13 villes. C'est la première fois que la population québécoise est aussi largement consultée en ce qui a trait à l'architecture.

Animées par l'Institut du Nouveau Monde, ces ateliers de conversation publique ont pour but de sensibiliser les Québécois à l'influence de l'architecture sur leur qualité de vie et d'entendre leurs préoccupations à l'égard des constructions qui les entourent. Au terme de la tournée, l'OAQ remettra au gouvernement un mémoire démontrant la nécessité d'une politique québécoise de l'architecture.

« À ce jour, les consultations que nous avons tenues partout au Québec ont permis de tirer plusieurs conclusions intéressantes. On sent, chez les citoyens, une volonté de doter les villes d'espaces publics à échelle plus humaine. Ils sont également inquiets face au déclin des centres-villes et à l'étalement urbain. La mise en valeur du patrimoine et la fin de la règle du plus bas soumissionnaire ont également été évoqués à maintes reprises. Nous avons maintenant très hâte d'entendre le point de vue des Montréalais. »

- Nathalie Dion, présidente de l'Ordre des architectes

Une grande tournée québécoise

En quoi l'architecture influe-t-elle sur votre quotidien? Qu'est-ce que vous appréciez dans les bâtiments et les lieux publics qui vous entourent? Que changeriez-vous? Si vous étiez « ministre de l'architecture », que feriez-vous pour améliorer la qualité des bâtiments? Pour préserver et mettre en valeur le patrimoine et les paysages? Voilà quelques-unes des questions qui seront posées aux participants.

Jusqu'ici, 11 villes québécoises réparties sur une grande partie du territoire ont été visitées : Québec, Rouyn-Noranda, Saguenay, Rimouski, Sherbrooke, Longueuil, Drummondville, Saint-Jérôme, Laval, Joliette et Trois-Rivières. Après la séance du 1er juin à Montréal, l'exercice prendra fin à Gatineau, le 6 juin.

Parallèlement à ces rassemblements, les citoyens peuvent participer à la discussion par l'entremise d'une plateforme en ligne au www.architecture.quebec.

Pour l'adoption d'une politique nationale de l'architecture au Québec

Cette démarche s'intègre aux actions que l'OAQ mène depuis 2014 en vue de l'adoption d'une politique nationale de l'architecture. Partant du principe que l'architecture conditionne la qualité de vie de tous les citoyens, une telle politique permettrait de définir les orientations du gouvernement en ce qui a trait à la planification, la conception, la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments, des infrastructures et des espaces publics. Elle servirait à harmoniser les lois et règlements touchant à l'architecture ainsi qu'à mettre en place des mesures favorisant la qualité architecturale -- soit un cadre bâti fonctionnel, esthétique et durable.

Mentionnons qu'une quarantaine de villes et arrondissements, dont Québec, Laval, Sherbrooke, Gatineau, Longueuil et Saguenay, ont jusqu'ici donné leur appui au projet de politique nationale de l'architecture.

Le dévoilement des résultats de la tournée aura lieu le 28 septembre prochain à Montréal, lors du Forum pour une politique québécoise de l'architecture organisé par l'OAQ et l'INM. Enfin, à l'hiver 2017-2018, l'OAQ livrera ses constats et ses recommandations dans un mémoire adressé au gouvernement du Québec.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour 3893 membres et 1041 stagiaires en architecture.

SOURCE Ordre des architectes du Québec (OAQ)

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 06:01 et diffusé par :