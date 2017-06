Débat constitutionnel - "On ne peut débattre de constitution sans parler de l'indépendance du Québec" - Amir Khadir







QUÉBEC, le 1er juin /CNW Telbec/ - Voici la réaction préliminaire du député solidaire de Mercier, Amir Khadir, pour commenter l'annonce de la réouverture du débat constitutionnel par le gouvernement libéral du Québec.



"Québec solidaire prévient le premier ministre Couillard que s'il souhaite reprendre le débat constitutionnel, il faudra faire ce débat sous toutes ses dimensions. Il faudra donc discuter aussi d'indépendance, du droit à l'autodétermination de la nation québécoise et de son statut politique par exemple. Québec solidaire s'assurera d'imposer ces éléments incontournables. Débat constitutionnel veut dire discuter aussi de constitution et d'indépendance qui, dans tout débat de cette nature, est un choix incontournable.



Mais ne nous faisons pas d'illusion. M. Couillard appartient à la vieille classe politique dont la culture élitiste sclérosée ne conçoit la démocratie que par le sommet. Il serait donc surprenant qu'il instaure une Assemblée constituante pour que la constitution du Québec soit élaborée par le peuple du Québec et non ses élites enfermées dans leur privilèges.



Québec solidaire défendra donc l'idée qu'il faut redonner le pouvoir à la nation québécoise de décider elle-même de son avenir et de sa constitution via une assemblée constituante. Dans ce genre de débat fondamental, il est essentiel de s'appuyer sur le peuple souverain et l'impliquer dans son auto-détermination puisqu'il est la seule source de légitimité possible.



Il faudra aussi s'assurer de traiter d'égal à égal les nations autochtones qui doivent être impliquées dans le processus en tant qu'acteurs incontournables." - Amir Khadir, député solidaire de Mercier.

