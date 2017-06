/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Ouverture du Forum Vieillir et vivre ensemble/







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à assister à l'ouverture du Forum Vieillir et vivre ensemble : Bilan, échanges et perspectives, le jeudi 1er juin à 10 h.

Ce forum, qui réunira quelque 200 partenaires, sera l'occasion de faire le bilan du plan d'action gouvernemental 2012-2017 Vieillir et vivre ensemble - Chez soi, dans sa communauté, au Québec et d'échanger sur les perspectives en matière de vieillissement actif. Le soutien aux proches aidants d'aînés, l'habitation et les milieux de vie, le transport et la mobilité des aînés feront partie des sujets abordés.

DATE : 1er juin 2017



HEURE : 10 h



LIEU : Hôtel Le Concorde Québec

Salle de bal - 2e étage

1225, cours du Général-de Montcalm

Québec (Québec) G1R 4W6

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 06:00 et diffusé par :