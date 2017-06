Nouveau look et nouvelle ambiance au Festival Grand Prix sur Crescent de Montréal







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Pour ceux qui veulent vivre une nouvelle et palpitante expérience, la rue Crescent sera l'endroit par excellence pour se plonger dans l'effervescence du week-end du Grand Prix. Cette année, le Festival Grand Prix sur Crescent présenté par Corona investira à la fois la rue Crescent et le boulevard de Maisonneuve pour offrir un événement haut de gamme et unique en son genre à ne pas manquer.

Pour la toute première fois en 18 ans, le boulevard de Maisonneuve sera fermé à la circulation tout au long des trois jours du festival, entre les rues de la Montagne et Bishop, se transformant en rue piétonne illuminée et jalonnée de kiosques divertissants. La nouvelle configuration de l'événement permettra de placer la scène Corona, plus imposante que jamais, directement sur le boulevard de Maisonneuve à l'angle de la rue Crescent. Ouverte sur 360 degrés, cette scène permettra aux visiteurs d'avoir une vue imprenable sur les spectacles et de mieux profiter des concerts qui y auront lieu.

« Nous sommes enchantés de l'intégration du boulevard de Maisonneuve à notre événement cette année. Agrémenté de plusieurs nouveautés, le Festival Grand Prix sur Crescent 2017 présenté par Corona sera un haut lieu des festivités », déclare Steve Siozios, président de l'Association des marchands de la rue Crescent.

Degree, commanditaire de l'écurie Williams Racing Team et du pilote montréalais Lance Stroll, est aussi le commanditaire du Défi arrêt aux puits Degree MotionSense. Degree MotionSense offrira en levé de rideau jeudi une expérience unique d'arrêt au puits mettant en vedette des célébrités et des représentants des médias, puis, tout au long du Festival, permettra au public de tester leurs habiletés à changer un pneu sur une voiture de course. Le kiosque Degree MotionSense proposera également une expérience virtuelle au volant, en plus d'offrir des cadeaux promotionnels de Williams Racing Team et d'inviter les participants à s'inscrire au concours national «L'ultime expérience de conduite: Au volant à Dubaï avec Degree ».

BMW et MINI, nouveaux partenaires du Festival Grand Prix sur Crescent, présenteront les versions luxe de leurs voitures sport, notamment les BMW M2 et M3 ainsi que la Mini John Cooper Works. Le Festival Grand Prix sur Crescent est fier de les accueillir, ainsi que d'autres marques de prestige.

Nouveau look : - Nouvelle configuration de rues, incluant le boulevard de Maisonneuve, fermé à la circulation automobile - Nouvelle scène 360o au coeur de l'événement, à l'intersection du boul. de Maisonneuve et de la rue Crescent

Nouvelle ambiance : - Défi arrêt aux puits Degree MotionSense

- Exposition de voitures haut de gamme sur la rue Crescent

Un encan silencieux, organisé par Signature Pro en faveur de l'Hôpital de Montréal pour enfants, mettra de fabuleux articles aux enchères, pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Citons, entre autres, un montage photo du Grand Prix Européen 1997 au circuit de Jerez signé à la fois par Jacques Villeneuve et Michael Schumacher, une paire de gants autographiée par Sebastian Vettel et une affiche encadrée du Grand Prix 1980 à Hockenheim signée par nul autre que Gilles Villeneuve. D'autres articles seront également fournis par certains commanditaires de l'événement et marchands de la rue Crescent.

Une expérience multisensorielle, Destination : Moteur, présentée par Shell V-Power Nitro+, est conçue pour faire découvrir aux amateurs le fascinant parcours du carburant à l'intérieur du moteur. Cette activité s'ajoute aux simulateurs de course qui seront à la disposition du public dans le kiosque Kanetix tout au long du festival.

Dans son kiosque situé à l'angle de Crescent et de Maisonneuve, OB Prestige Auto mettra en vedette une voiture exclusive, Pagani Huayra, d'une valeur de plus de 3,4 millions de dollars. D'autres voitures d'exposition seront également présentées, comme la voiture concept Infiniti en provenance directe de Genève pour sa première exposition en Amérique du Nord. Parmi les autres voitures qui ne manqueront pas d'attirer l'attention, la célèbre Lightning McQueen du film CARS de Disney, sur place pendant deux jours à partir du vendredi 9 juin.

La rue Crescent accueillera, en primeur mondiale et par l'entremise de l'agence de représentation de vins d'exception, Sélections Fréchette, le lancement des vins Red Bull Ring Nomen Omen élaborés par la maison Podere Castorani de la région viticole des Abruzzes, en Italie, propriété de Jarno Trulli, ancien pilote de Formule un. Les visiteurs auront la chance de prendre part à cette activité exclusive en dégustant les vins.

« Tous ces nouveaux éléments, combinés au nouvel aménagement du site sur le boulevard de Maisonneuve avec la scène Corona visible de partout, promettent de faire de cette 18e édition annuelle un festival exceptionnel et qui rassemble toujours autant les Montréalais que les touristes », affirme avec enthousiasme Brian Fogt, président de Promotions BBF qui orchestre cet événement depuis sa création.

Célèbre dans le monde entier, ce festival, le premier et le plus important de Montréal, comprendra des performances musicales variées. Chaque après-midi et chaque soir, des DJ et des groupes se succèderont sur la scène Corona, dont Bounty Hunters, DJ Elleven, DJ Karl Bastien, Domeno, Carl Müren, Glam, Off the Wall, Rebound Big Band, Three of us, Neon Dreams (gagnant des Prix Juno 2017 et des Canadian Radio Music Awards comme meilleur groupe de l'année) et Uprising Hommage à Muse.

Également au programme de la scène Corona, un défilé de mode TRU Culture sera musicalement accompagné par un groupe en direct, ainsi que des danseurs et une motocyclette Harley Davidson. Ce spectacle à nul autre pareil aura lieu le vendredi à 19 h.

Musique sensationnelle : - Groupes musicaux et DJ, à partir de midi et chaque soir de 17 h à 23 h

Activités fabuleuses : - Expériences fascinantes de réalité virtuelle, de simulateurs et plus encore! - Exposition de la voiture exceptionnelle Pagani Huayra - Voiture Lightning McQueen du film Cars 6 de Disney - Voiture concept Infiniti en primeur, en Amérique du Nord - Lancement du vin Red Bull - Défilé de mode « TRU Culture »

La cérémonie d'ouverture du Festival Grand Prix sur Crescent est prévue à 12 h 30 le jeudi 8 juin, suivi du Défi arrêt aux puits Degree MotionSense à 16 h 30. La musique fusera dès 17 h sur la scène Corona, et se poursuivra toute la soirée jusqu'à 23 h; la dernière prestation, celle du groupe Off the Wall, commencera à 21 h 15.

La rue et les kiosques d'exposition seront ouverts dès 11 h, les trois jours de l'événement.

