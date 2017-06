Sentry PMtm nommée Meilleure solution de prêts directs par CV Magazine







Le système de gestion de portefeuille de ClearStructure Financial Technology fournit une solution flexible sur le Web aux prêteurs directs

DANBURY, Connecticut, 1er juin 2017 /PRNewswire/ -- ClearStructure Financial Technology est fière d'annoncer aujourd'hui que son système de gestion de portefeuille, Sentry PM, a été nommé Meilleure solution de prêts directs de 2017. Sentry PM permet aux prêteurs directs d'utiliser un seul système pour tous leurs besoins de recherche et opérationnels, de la diligence raisonnable à l'octroi de prêts et à l'administration quotidienne de chaque prêt. La flexibilité que confère le produit permet aux prêteurs directs de personnaliser leurs structures de prêt pour répondre aux exigences uniques de leurs emprunteurs.

CV Magazine, créé par une équipe d'experts en entreprise, de conseillers et d'initiés, fournit des nouvelles en matière de stratégie commerciale, d'analyse, d' études de cas d'entreprise et de tendances émergentes aux chefs d'entreprise et aux décisionnaires. Les prix Technology Innovator Awards ont été créés et conçus pour reconnaitre et récompenser les particuliers, départements et firmes dont l'engagement et la réflexion innovante font du secteur ce qu'il est aujourd'hui. Chaque lauréat est sélectionné par une combinaison de votes obtenus auprès du réseau de partenaires sectoriels respectés du magazine, dans un processus de recherche interne approfondi et rigoureux.

Laura Hunter, coordinatrice des prix, a commenté en ces termes : « Les prix Technology Innovator Awards, qui célèbrent maintenant leur troisième année, retournent en 2017 pour célébrer les équipes, les firmes et les individus talentueux qui constituent la dorsale de ce secteur dynamique. Les lauréats peuvent être assurés que leur récompense est bien méritée. »

« Ces dernières années, ClearStructure a tourné son attention sur le marché des prêts directs pour mieux répondre aux exigences de ce secteur en pleine croissance. Ce prix témoigne du dur travail et de l'innovation de l'équipe ClearStructure », a déclaré pour sa part Jeremy Hintze, directeur de l'exploitation chez ClearStructure.

À propos de ClearStructure Financial Technology :

ClearStructure Financial Technology fournit des solutions technologiques de pointe répondant aux exigences diverses du secteur des investissements. La solution Sentry offre aux gestionnaires une fonctionnalité de bureau de guichet et d'arrière-guichet complète sur une plateforme unique pour tous les types d'actifs. La suite des produits Sentry de ClearStructure est utilisée par bon nombre des sociétés d'investissement et des institutions financières les plus importantes et respectées du monde. Pour plus d'informations sur ClearStructure et sur le système Sentry PM, visitez : www.clearstructure.com.

