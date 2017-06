G&G Biotechnology lance une nouvelle stratégie de marque pour B-Lite : le premier et seul implant mammaire léger au monde est en voie de transformer l'esthétique mammaire. À jamais.







Ce nouveau positionnement de la marque sera présenté lors de la conférence Beauty Through Science, à Stockholm, en Suède, du 1er au 3 juin.

Aujourd'hui, à Stockholm en Suède, lors de la conférence Beauty Through Science, G&G Biotechnology BV. a annoncé le lancement de sa nouvelle marque stratégique pour les innovants implants mammaires légers B-Lite®. Ces implants révolutionnaires sont les premiers et seuls implants mammaires légers au monde sur le point de transformer à jamais l'esthétique mammaire, tant pour les médecins que pour les patientes.

M. Dael Govreen-Segal, CEO de la société, a déclaré : « La nouvelle stratégie de marque traduit l'engagement de la société envers une innovation significative dans le domaine de l'esthétique mammaire. » M. Govreen-Segal a également ajouté que « la nouvelle marque avait déjà reçu énormément de réactions positives tant de la part des clients des médias ».

La présence spectaculaire de B-Lite dans le programme scientifique BTS comprend des séminaires sur « L'effet du gel de silicone renforcé par des microsphères sur les fuites de gel et la radiotransparence », dispensé par le Prof. Michael Scheflan, MD, et « Le grand intérêt pour des implants mammaires légers émanant des patientes - expériences tirées de mes 100 premiers cas », dispensé par Nikolaus Raab, MD.

La société va également accueillir la réunion annuelle de son Conseil consultatif scientifique avant le programme BTS, afin de discuter de la feuille de route du produit B-Lite et des orientations stratégiques.

À propos de B-Lite

Jusqu'à 30 % plus légers que les implants traditionnels, les implants B-Lite sont conçus pour réduire le stress gravitationnel sur les tissus mous de la poitrine. Adaptés des technologies de pointe utilisées par la NASA, les implants de silicone renforcés par des microsphères brevetés de B-Lite sont conçus pour conserver la forme du sein, tout en offrant une sécurité de qualité supérieure et un résultat esthétique.

Implantés en appliquant des procédures chirurgicales standard, les implants B-Lite permettent aux chirurgiens plasticiens de tirer parti de leur expertise avec confiance, sans formation supplémentaire. Un suivi clinique rigoureux du dispositif marqué CE démontre une excellente expérience clinique, une très haute satisfaction des patientes et un excellent profil d'innocuité.

« Pour les patientes et les chirurgiens, il est très naturel de réduire le poids des implants mammaires », a déclaré Kai-Uwe Schlaudraff, MD, à Genève, en Suisse. « Mes patientes adorent le confort des implants B-Lite, et je crois fermement que B-Lite deviendra la nouvelle norme dans l'augmentation mammaire de nouvelle génération. »

À propos de G&G Biotechnology

Fondée en 2005 et soutenue par Sequoia Capital, G&G Biotechnology est en passe de transformer l'industrie de la reconstruction et de l'augmentation mammaire grâce à B-Lite, le premier et seul implant mammaire léger au monde.

L'offre premium de B-Lite et l'engagement inébranlable de l'entreprise envers l'innovation significative, la sécurité et la qualité donnent confiance à la fois aux chirurgiens et aux patientes, en permettant une satisfaction exceptionnelle ainsi que des avantages durables à long terme.

Pour tout complément d'information, veuillez écrire à l'adresse info@b-lite.com ou consulter le site http://www.b-lite.com.

