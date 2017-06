La Shaw Academy et Telekom Deutschland GmbH apportent un enseignement gratuit à leur clientèle







La Shaw Academy, le plus grand éducateur en direct et en ligne dans le monde et Telekom font équipe pour proposer à leur clientèle des cours en ligne gratuits. Cet accord va voir un stage gratuit de quatre semaines porter sur un éventail de sujets intégrés dans le programme Mega Deal de Telekom, permettant à tous les abonnés de Telekom d'opter pour un sujet de leur choix en allemand et en anglais.

Mega Deal de Telekom est un programme exclusif, conçu pour donner aux abonnés une valeur supplémentaire, avec une offre attractive pour les partenaires premium. L'offre de la Shaw Academy sera communiquée sur le site Deal Mega, par courriels et messages textes individuels aux clients. La campagne sera également renforcée sur l'ensemble de l'app et des médias sociaux de Telekom pour que la proposition puisse atteindre toute sa clientèle.

La Shaw Academy, qui à ce jour a enseigné à plus de trois millions d'étudiants dans le monde, entre dans un partenariat avec les opérateurs de télécommunications dans le monde pour canaliser l'éducation en ligne comme une valeur ajoutée. Les partenariats existants sont conçus pour appuyer l'acquisition de nouveaux clients, accroître les recettes grâce aux ventes en amont et à l'utilisation des données, construire la loyauté et stimuler les notes indicatrices de fidélité (NPS).

Les cours avec la Shaw Academy sont livrés en ligne et ceci cherche à couvrir un contenu et des tendances le plus à jour possible. Ceci permet aux étudiants d'interagir avec les éducateurs en temps réel ; les questions et réponses ainsi soumises améliorent grandement le taux de réussite. La vaste gamme de sujets (dont un contenu à la demande dans plusieurs langues) garantit une attraction pour une audience de masse, le partenariat avec un fournisseur de télécommunications ajoutant à cette attraction l'ampleur et la diversité de sa base de consommateurs.

S'exprimant lors du lancement du Mega Deal de Telekom avec la Shaw Academy, un porte-parole de Telekom, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'offrir des enseignements gratuits à notre clientèle grâce à ce partenariat avec la Shaw Academy. La diversité des cours disponibles en allemand et en anglais apporte à nos clients une opportunité de renforcer ou construire de nouvelles compétences de façon interactive et accessible. »

Des sujets à la disposition des clients de Telekom clients comme la photographie, le marketing numérique, le commerce, la nutrition dans les sports et la conception graphique se déroulent pendant un mois et permettent par la suite de progresser dans des programmes avancés.

En commentant sur le partenariat avec le Mega Deal de Telekom, James Egan cofondateur et PDG de la Shaw Academy a ajouté :

« Notre travail avec des partenaires à l'échelle mondiale démontre la popularité et la demande pour l'éducation interactive. Les cours de la Shaw Academy attirent l'attention d'un vaste public et peuvent être suivis n'importe où. Ce partenariat a ouvert l'accès à une éducation supérieure, accessible et abordable, permettant à Telekom de renforcer sa relation avec sa clientèle de base.



