Le Clos et The Macallan pulvérisent le record du monde de vente en duty free - une fois de plus !

Vente pour un montant de 530 000 USD d'une collection de 29 bouteilles de cuvée The Macallan Fine and Rare

Pour la troisième fois en 18 mois, Le Clos a battu le record du montant le plus élevé pour une seule vente en duty free avec The Macallan à l'aéroport international de Dubaï (DXB). À la suite d'une vente totalisant 500 000 USD en décembre 2016, le détaillant de luxe basé à Dubaï et détenu par MMI (Maritime and Mercantile International) a vendu une collection de 29 bouteilles de l'un des whiskies single malt les plus prisés au monde.

Cette toute dernière vente inclut des cuvées Fine and Rare datant de 1937 à 1990 et renforce davantage Le Clos dans sa position parmi les plus importants détaillants internationaux de The Macallan. La vaste gamme de collections exclusives de whiskies vieillis de Le Clos comprend la collection The Master of Photography, The Golden Age of Travel, The Macallan in Lalique et la collection The Macallan Fine and Rare.

Andrew Day, président-directeur général du groupe MMI, a déclaré au sujet de cette vente record : « Établir un second record mondial de vente en duty free en seulement six mois avec The Macallan constitue un jalon historique. Cela renforce la solidité de notre partenariat, l'environnement de vente au détail de classe mondiale de Le Clos et la reconnaissance de la nature emblématique de la marque The Macallan elle-même. »

M. Day a ajouté : « Le Clos et The Macallan vont continuer à développer leur partenariat. Nous allons lancé prochainement un nouveau concept de shop-in-shop dans notre boutique phare du Hall A à l'aéroport international de Dubaï (DXB), afin de nous assurer que Le Clos demeure la destination de choix pour les personnes à la recherche d'objets de collection emblématiques en continuant à établir la norme dans le secteur de la vente au détail de voyage de luxe. »

Igor Boyadjian, directeur général de la division Global Travel Retail chez Edrington, a commenté : « Cette toute dernière vente record témoigne de la force et de l'unicité du partenariat entre The Macallan et Le Clos. En plus d'une harmonie claire dans la manière de proposer des spiritueux de luxe aux consommateurs, il existe également une concordance parfaite entre l'expertise de Le Clos en matière de vente au détail de luxe et le statut de The Macallan en tant que spiritueux de luxe par excellence. Nous nous réjouissons de renforcer ce partenariat à l'avenir et sommes déterminés à améliorer en permanence l'expérience d'achat pour les consommateurs, en particulier dans des lieux clés tels que l'aéroport international de Dubaï, un pôle de véritable classe mondiale avec les standards les plus élevés qui existent. »

À propos de cette séries de ventes record et de la relation continue partagée avec Le Clos, The Macallan et Dubai Airports, Eugene Barry, vice-président exécutif des affaires commerciales et des communications chez Dubai Airports, a déclaré : « Dubai Airports se réjouit d'héberger Le Clos au sein de l'aéroport international de Dubaï, et nous tenons à les féliciter ainsi que la marque The Macallan pour cette nouvelle vente exceptionnelle à DXB. Depuis sa création, Le Clos est un partenaire stratégique et aide Dubai Airports à créer une expérience fructueuse pour les passagers dans le domaine de la vente au détail de voyage haut de gamme. Trois ventes record en l'espace d'un peu plus de 18 mois prouvent le succès et la force de leur partenariat. »

Cet achat fait suite à de récentes ventes importantes et historiques, en

Janvier 2016 : Le Clos établit le record de vente au détail en voyage, en un seul achat avec une sélection de whiskies The Macallan datant de 1938 à 1974 et totalisant 361 000 USD.

Décembre 2016 : Le Clos bat son propre record avec une vente de 500 000 USD, comprenant des bouteilles de The Macallan Fine and Rare produites entre 1937 et 1990.

Avril 2017 : Le Clos vend 29 bouteilles de la collection verticale The Macallan 18 ans d'âge. Cette vente regroupe chaque millésime de The Macallan 18 ans d'âge, également connu sous le nom « The Iconic Macallan » couvrant les années 1958 à 1986, réputé comme l'un des meilleurs whiskies single malt au monde.

À propos de Le Clos

Le Clos oeuvre sans relâche à créer une expérience unique d'achat, en offrant un grand nombre des meilleurs vins et spiritueux du monde entier, avec des services innovants comme la gravure personnalisée des bouteilles et des dégustations gratuites en magasin. Notre service de concierge exclusif permet à nos clients de placer leur commande en ligne ou en magasin avant leur départ, et de se faire livrer leurs achats à leur arrivée à l'aéroport international de Dubaï. Le Clos est ouvert 24h/24, 365 jours par an, et appartient à MMI.

Le Clos compte six points de vente situés à l'intérieur de l'aéroport international de Dubaï. Consultez le site http://www.leclos.net/ pour connaître les emplacements et découvrir plus de détails.

