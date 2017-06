Production de son millionième véhicule : GAC Motor entame un nouveau chapitre en accordant la priorité à la qualité







GUANGZHOU, Chine, 31 mai 2017 /CNW/ - GAC Motor, le constructeur automobile à la croissance la plus rapide de Chine, fête la production de son millionième véhicule, un GS8 4WD de couleur blanche, qui est sorti le 15 mai de la chaîne de montage de son usine de Guangzhou, en Chine.

Franchissant la barre d'un million de voitures en six ans seulement, depuis la création de la société, GAC Motor a sans cesse battu les records de vente, chaque nouveau modèle ayant été conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées.

« C'est une étape importante pour GAC Motor qui, en juin dernier, a sorti de son usine son 600 000e véhicule et qui, moins d'un an plus tard, a atteint l'objectif du millionième véhicule produit. Notre capacité de production grandissante tributaire de mesures solides a confirmé la logique du développement rapide et les avantages d'un système de fabrication de véhicules de classe mondiale, alors que notre production entre dans 'l'ère du million' », a expliqué Yu Jun, président de GAC Motor.

En 2016, GAC Motor a vendu plus de 380 000 véhicules à travers le monde, réalisant une progression de 96 % en glissement annuel et un taux de croissance composé de 85 % pour la sixième année consécutive. Au cours des quatre premiers mois de l'année 2017, GAC Motor a déjà battu les records précédents en ayant vendu 163 000 automobiles, atteignant une hausse de 65,1 % en glissement annuel.

Le GS4, le VUS le plus vendu de la société, est également devenu le modèle à avoir franchi le plus rapidement la barre des 500 000 ventes dans sa catégorie de prix, et son rythme de ventes spectaculaire a cru de 35,5 % en glissement annuel, tandis que le modèle avancé GS8 mène actuellement dans la catégorie des VUS haut de gamme, sept sièges, avec des ventes dépassant 10 000 en mars et en avril.

Adhérant à une stratégie centrée sur la qualité et l'innovation, dès le début, GAC Motor a appliqué des technologies avancées et intelligentes à tous les maillons de sa chaîne de fabrication automobile. Résultats : ses modèles concurrentiels et de haute qualité, conçus pour répondre aux besoins individuels des consommateurs, ont satisfait à tous les tests et ont trouvé des débouchés sur les marchés mondiaux.

D'autre part, GAC Motor enregistre un taux de défaillance des composants bien inférieur à la moyenne de l'industrie. Afin de garantir la qualité et la sécurité de ses produits, GAC Motor a mis en place le système « 6520 », un système de contrôle très stricte de la qualité, qui se fixe comme objectif le « zéro défaillance » et améliore les normes de qualité des produits de manière exhaustive.

En 2016, le kilométrage total parcouru dans le cadre des essais routiers s'est élevé à 930 000 kilomètres (577 875 miles), ce qui équivaut à 23 tours autour de la Terre, et aucun incident de sécurité ne s'est produit.

Aujourd'hui, GAC Motor occupe le 5e rang dans l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality Study), réalisée par J.D. Power Asia Pacific pour l'année 2016, le classement le plus élevé de toutes les marques chinoises pour la quatrième année consécutive.

Le modèle signature GS4 a également décroché la médaille d'or au C-ECAP (Programme d'évaluation des véhicules écologiques en Chine), avec un avantage évident en termes de faibles émissions, tout en assurant des performances et une sécurité optimales.

S'appuyant sur le GAC Automotive Engineering Institute, GAC Motor a développé un réseau mondial de R-D automobile, lequel est soutenu par le centre technologique de la société, ainsi que par les principaux fournisseurs et instituts de recherche mondiaux qui adhèrent aux normes internationales les plus élevées, pour traduire dans les faits son engagement en faveur de la qualité et de la fiabilité optimales de ses véhicules. GAC Motor a conclu des partenariats stratégiques avec les dix principaux équipementiers automobiles dont Aisin Seiki, Michelin, Continental et Faurecia.

Après la création cette année de son tout premier centre de R-D en Amérique du Nord, à Silicon Valley, GAC Motor a commencé à recruter des talents dans tous les domaines, de la recherche et développement à l'ingénierie de véhicules, en passant par la communication marketing et la gestion.

« Le réseau mondial de recherche et développement de GAC Motor a toujours donné la priorité à la qualité; nos équipes d'ingénieurs et de concepteurs sont déterminés à offrir des produits et services de meilleure qualité et à faire de tout voyage à bord d'un véhicule GAC Motor une expérience unique et digne de confiance », a déclaré Yu.

À propos de GAC Motor

Filiale du GAC Group, GAC Motor développe et construit des véhicules, des moteurs, des pièces et des accessoires automobiles de haute qualité. En 2016, la société a enregistré un taux de croissance de 96 % en glissement annuel, soit le plus élevé parmi toutes les marques chinoises sur la période correspondante.

