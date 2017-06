Hainan Airlines dévoile un avion aux couleurs du troisième volet de Kung Fu Panda dans le cadre d'une collaboration avec DreamWorks Animation







Arborant un design conçu par Hannah Foss, la jeune conceptrice américaine, l'avion a entrepris son vol inaugural pour souligner le 24e anniversaire de la société aérienne

BEIJING, 31 mai 2017 /CNW/ - Un avion Dreamliner de Hainan Airlines décoré avec Po, le personnage principal du film Kung Fu Panda, et avec les amis du célèbre panda, a entrepris son vol inaugural le 29 mai 2017 en matinée pour la nouvelle liaison HU7181 reliant Haikou à Beijing. Étant le troisième Boeing 787-9 Dreamliner de la flotte de la société aérienne chinoise à arborer les couleurs de « King Fu Panda », le remarquable aéronef de couleur jaune a décollé pour son premier vol sous les applaudissements de la foule.

L'avion transportait un passager tout spécial, soit Hannah Foss, une jeune conceptrice de l'Alaska. Lorsque cette dernière a soumis sa thématique Kung Fu Panda pour le Dreamliner en septembre dernier, elle se mesurait à près de 3?000 candidatures soumises en ligne, toutes animées par le même rêve : voir leur proposition peinte sur un véritable Boeing 787 Dreamliner de Hainan Airlines. Ce rêve a pris naissance il y a plusieurs mois lorsque Hainan, Boeing et DreamWorks ont annoncé un partenariat comprenant le dévoilement de six Dreamliners spécialement peints au cours des deux prochaines années mettant en vedette des personnages et des scènes de la populaire franchise animée.

« J'aime la peinture et le design depuis que je suis toute petite. J'ai conçu une exposition sur les dinosaures pour un musée et j'ai aussi illustré les aurores boréales en périphérie du cercle arctique dans mon oeuvre. Cependant, je n'ai jamais cru que mes créations se retrouveraient un jour sur un avion. C'est un sentiment extraordinaire! C'est la première fois que je visite la Chine, que je vole à bord d'une Boeing Dreamliner et que j'assiste aux travaux de peinture d'un avion. J'apprécie énormément ces "premières expériences" que Hainan Airlines m'a permis de vivre », a déclaré Mlle Foss lors d'un discours prononcé par le système d'annonce de l'appareil au cours duquel elle a raconté son récit enlevant aux quelque 200 passagers du vol. « C'est un voyage exceptionnel, et cela permet à de nombreux Américains comme moi d'en apprendre plus à propos de Hainan Airlines et de mieux comprendre la visée distinguée de cette société chinoise, qui consiste à chérir le rêve de chaque personne, ainsi que son engagement continu à réaliser les rêves. »

Hannah a grandi à Adélaïde, dans le sud de l'Australie, avant de s'établir en Alaska en 2008. Elle a notamment travaillé plusieurs années comme artiste en paléontologie, animé quelques films de musées par CGI, construit une maquette d'un dinosaure d'une longueur de 16 pieds nommé Snaps, goûté au savoureux muktuk, fait de la motoneige sur la mer de Chukchi, et rencontré un ours polaire.

En plus de voir sa création peinte sur un Dreamliner et de vivre cette merveilleuse expérience, Hannah a remporté deux billets aller-retour en classe affaires pour la Chine ainsi qu'un séjour d'une semaine dans un hôtel luxueux.

L'histoire de « Kung Fu Panda » est profondément enraciné dans la culture et l'histoire de la Chine traditionnelle. La création de Hannah combine des personnages populaires comme Po et Tigress, ainsi que des « baguettes » chinoises traditionnelles et un lever de soleil exprimé en peinture. Sa proposition a reçu le premier prix grâce à son originalité, sa créativité, son humour, sa réflexion de la culture chinoise et son caractère impressionnant.

Une fois le design de Hannah peint sur le nouveau Dreamliner, l'avion effectuera plusieurs des liaisons de Hainan, lequelles comptent plus de 40 vols directs entre la Chine et l'Amérique du Nord. Ce dernier se joindra à deux autres avions spécialement peints. Le premier a atterri à l'aéroport international Seattle-Tacoma l'année dernière, alors qu'il transportait plus de 100 étudiants et enseignants du Lincoln High School de Tacoma, Washington, revenant d'un voyage inoubliable de 11 jours en Chine.

Hainan Airlines est fière de s'associer à DreamWorks et Boeing pour offrir la franchise « Kung Fu Panda » au service de première classe et à l'expérience incomparable de Hainan. Demeurez à l'affût pour assister à d'autres partenariats du genre à l'avenir, et surveillez l'arrivée du #TheFlyingPanda dans le réseau nord-américain!

Hainan Airlines poursuit sa stratégie visant à travailler main dans la main avec le gouvernement chinois dans le cadre de l'initiative « One Belt, One Road », qui s'inscrit dans un plan global pour accroître de manière vigoureuse sa présence dans les marchés internationaux. Cependant, la société aérienne, malgré les difficultés que posent les marchés internationaux hautement concurrentiels, ne s'est jamais éloignée de ses objectifs, elle qui cherche à conjuguer l'hospitalité orientale unique de la marque aux normes de service modernes. Ce concept est incarné par les avions Kung Fu Panda. Le transporteur aérien a fait la promotion de son image au sein du marché mondial de l'aviation par sa collaboration avec DreamWorks, démontrant la stature nouvellement établie des sociétés chinoises sur la scène internationale tout en permettant aux voyageurs du monde entier de mieux comprendre la culture chinoise et ses richesses.

