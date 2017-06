Meilleurs nouveaux produits alimentaires : les gagnants du Grand Prix canadien sont dévoilés







TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - Les Aliments Arla Inc. est l'entreprise qui a remporté le plus grand nombre de prix lors du Gala du Grand Prix canadien des produits nouveaux de cette année. La société Les Aliments Arla a récolté pas moins de quatre prix, dont trois pour son fromage à la crème décoré Castello.

Le Grand Prix canadien du Conseil canadien du commerce de détail, qui en est à sa 24e édition, est une intense compétition annuelle entre les meilleurs nouveaux produits disponibles en épicerie. Ressortir gagnant du Grand Prix canadien change souvent la donne, car les produits gagnants sont directement et largement exposés à d'importants détaillants, à leurs acheteurs ainsi qu'aux consommateurs.

Deux autres lauréats de prix spéciaux se sont joints au cercle des gagnants aux côtés de la société Les Aliments Arla, soit Bridor pour ses viennoiseries Au Pain Doré Origine, qui a remporté le prix très convoité Produit tout canadien ainsi que le prix Produits de boulangerie frais (précuits), et Riviera pour son yogourt ferme Riviera sans OGM, qui a remporté le prix bien mérité de Produit le plus populaire auprès du consommateur.

Voici d'autres gagnants s'étant démarqués dans plusieurs catégories cette année : Federated Cooperatives Limited (Confiserie et desserts à longue durée de conservation [Frais, réfrigérés ou surgelés]), marques Metro (Aliments et repas préparés à longue durée de conservation, Collation [salée]) et Sobey's Inc. (Condiments et sauces, Collation [sucrée]).

« L'obtention d'un Grand Prix canadien est une réalisation marquante qui souligne ce qui se fait de mieux au Canada en matière d'innovation de produit et d'ingéniosité pour répondre aux besoins du consommateur, a commenté Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Les produits doivent se démarquer en tous points, autant sur le plan de leur qualité supérieure que de la production, de la conception et du marketing pour séduire les consommateurs d'aujourd'hui. »

Le chef et président du jury, Marcus Von Albrecht, a supervisé le jury. Sur les 100 finalistes qui ont obtenu une note d'au moins 70 % lors du processus d'évaluation rigoureux qui misait expressément sur la qualité et l'innovation, seuls 31 ont reçu la prestigieuse reconnaissance du Grand Prix canadien.

De plus, lors du Gala du Grand Prix canadien, Anthony Longo, président et chef de la direction de Longo's, et la famille Longo ont reçu le prix Hommage (commandité par Les Aliments Maple Leaf Inc.) en reconnaissance de leurs incroyables contributions au secteur de l'alimentation au Canada.

À propos de Longo's

Longo's est une entreprise familiale canadienne fondée en 1956 lorsque trois frères, Tommy, Joe et Gus, ont ouvert leur première fruiterie, un petit magasin de 1 500 pieds carrés sur la rue Yonge, à Toronto. La famille s'était engagée à fournir aux consommateurs les aliments les plus frais possible, et cette philosophie demeure le coeur et l'âme de l'entreprise depuis toutes ces années.

Aujourd'hui, Longo's exploite 25 épiceries multiservices dans le Grand Toronto, cinq magasins urbains à Toronto sous la bannière « The Market, by Longo's » ainsi que le site www.GroceryGateway.com, le plus important site de ventes et de livraison à domicile de produits d'épicerie en ligne. Longo's emploie plus de 5 000 personnes et leur offre un milieu de travail où elles ont l'occasion de s'épanouir pleinement.

La Longo Family Charitable Foundation soutient des organismes caritatifs venant en aide aux femmes et aux enfants, en mettant l'accent sur la santé et le sens de la famille et de la communauté. Longo's choisit des organismes méritants et établit avec chacun un partenariat novateur qui mène à des résultats productifs et reflète la culture familiale de l'équipe de Longo's.

À propos du Grand Prix canadien des produits nouveaux

Le Grand Prix canadien des produits nouveaux, qui en est à sa 24e édition, est un programme annuel qui célèbre les nouveaux produits dans les catégories Produits alimentaires, Produits non alimentaires et Marques maison. Le programme offre une occasion unique pour les participants de présenter leurs nouveaux produits à un jury d'experts de l'industrie et d'être reconnus par leurs pairs.

Le programme est accessible aux producteurs, aux fournisseurs et aux distributeurs. Pour être admissible, un produit doit avoir été lancé sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Les produits sont jugés selon la présentation et l'emballage, leurs caractéristiques, l'innovation et l'originalité et la valeur générale pour le consommateur.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur au Canada; 2,2 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. L'industrie génère annuellement des salaires évalués à 60 milliards de dollars, et les ventes du secteur ont atteint environ 350 milliards de dollars (sans compter les ventes de véhicules et de carburant). Depuis 2016, les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des détaillants de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment de grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. www.RetailCouncil.org/fr

