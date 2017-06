Fusion Worldwide reçoit la certification ISO 14001 relative à la gestion environnementale







BOSTON, le 31 mai 2017 /CNW/ - Fusion Worldwide, le deuxième plus important distributeur indépendant de composants électroniques au monde, a reçu sa certification 14001 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). L'ISO est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation et par son processus de certification, a reconnu l'engagement de Fusion Worldwide à mesurer et à réduire son impact sur l'environnement.

La famille des normes ISO 14000 fournit les outils aux entreprises et organisations qui cherchent à gérer leurs responsabilités environnementales. Les organisations mondiales ont adopté une approche systématique à l'égard de la gestion de l'environnement en mettant en oeuvre des systèmes de gestion avec l'objectif primordial de durabilité.

Dans le cadre du processus de certification, Fusion Worldwide a mesuré son impact environnemental actuel dans les domaines notamment de l'eau, de l'électricité et de l'utilisation de matière ainsi que les programmes de recyclage et comment elle gère et contrôle le bruit dans ses six emplacements partout dans le monde. L'entreprise établit des objectifs et des cibles et développe des programmes pour veiller à l'atteinte des objectifs.

« En tant qu'entreprise, Fusion s'engage à réduire son impact sur l'environnement », a précisé M. Peter LeSaffre, PDG de Fusion Worldwide. Cette certification est non seulement importante pour nous, mais aussi pour nos clients et notre planète. En tant qu'entreprise mondiale, nous devons être notre propre protecteur de l'environnement et nous sommes reconnaissants et nous apprécions les commentaires de nos clients pour atteindre cet effort concerté. »

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) s'assure qu'il existe des outils stratégiques qui réduisent les coûts en minimisant les déchets et les erreurs tout en augmentant la productivité. Ils aideront les entreprises à accéder des nouveaux marchés, uniformisent les règles du jeu pour les pays en voie de développement et facilitent le commerce mondial libre et équitable.

Pour visualiser la liste complète des certifications de Fusion Worldwide, veuillez consulter http://fusionww.com/quality/.

À propos de Fusion Worldwide

Fusion Worldwide est un distributeur mondial de composants électroniques de premier plan qui approvisionne, entrepose et offre une vaste gamme de produits et de produits finis à un large éventail de clients à l'échelle mondiale. La société comble les lacunes de la chaîne d'approvisionnement en matière de production actuelle de produits, de produits obsolètes et en fin de vie et de services après-vente. Les capacités de Fusion Worldwide s'étendent vers l'inspection de la qualité, la gestion de l'inventaire et les solutions logistiques mondiales. Fusion Worldwide, dont le siège social est établi à Boston, possède des bureaux à San José, au Singapour, à Amsterdam, à Hong Kong, à Wilmington, au Massachusetts. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web fusionww.com.

