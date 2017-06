La McMaster University remporte le Prix d'excellence du CRSH 2017 pour ses activités de communication







Le site Web Research Snaps présente la recherche en sciences humaines en posant des questions simples et en intéressant les lecteurs aux résultats.

KELOWNA, BC, le 31 mai 2017 /CNW/ - Sur quoi porte cette recherche? Qu'est-ce que les chercheurs ont trouvé? Comment les gens peuvent-ils s'en servir? En des termes simples et clairs, la campagne médiatique numérique Research Snaps de la McMaster University, qui présente plus de 80 projets, contribue à rendre les recherches en sciences humaines plus accessibles aux Canadiens. Le Prix d'excellence du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) lui a été remis le 30 mai 2017 lors du gala annuel de la Société canadienne des relations publiques (SCRP).

« Le site Research Snaps de la McMaster University présente les recherches en sciences humaines de façon simple et directe. C'est un merveilleux exemple non seulement de la manière dont les universités peuvent faire circuler des idées au sujet de questions actuelles et complexes sur le plan social, culturel et économique, mais aussi, et peut-être surtout, de la façon dont elles peuvent inciter les Canadiens à utiliser ces recherches », selon le président du CRSH, Ted Hewitt.

Le Prix d'excellence du CRSH a été créé en 2016 afin de souligner les activités de communication réalisées par les établissements d'enseignement postsecondaire pour faire connaître les avantages et l'impact des recherches en sciences humaines. Ces recherches permettent à tous les Canadiens de mieux comprendre leur société, d'innover et de se donner les moyens d'assurer leur prospérité.

« Le Prix d'excellence du CRSH reconnaît le rôle que jouent les communications pour rendre les recherches en sciences humaines accessibles, pertinentes et faciles à comprendre, un rôle fort important car il s'agit de recherches qui améliorent la qualité de vie des Canadiens », estime la présidente du conseil d'administration national de la SCRP, Kim Blanchette. « La SCRP félicite la lauréate de cette année, qui représente vraiment l'excellence en matière de relations publiques. »

Le Prix d'excellence du CRSH est l'un des nombreux prix en relations publiques et en gestion des communications remis aux professionnels de l'industrie au gala de la SCRP.

Pour en savoir plus, consultez le site Research Snaps de la McMaster University.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les adhérents sont actifs dans la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques. Les adhérents s'emploient à maintenir les plus hautes normes professionnelles et à partager leur expérience toute canadienne des relations publiques. La SCRP est une fédération de plus de 2500 adhérents répartis entre 14 sociétés membres établies dans les grandes villes du Canada ou organisées à l'échelle provinciale. Pour en savoir plus, consultez le site Web : scrp.ca.

À propos du CRSH

Le Conseil de recherches en sciences humaines est l'organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche et la formation en recherche en sciences humaines au niveau postsecondaire. En mettant l'accent sur le développement du talent, la production du savoir et la création de connexions entre les établissements d'enseignement et les collectivités, le CRSH soutient, de façon stratégique, la réalisation d'initiatives de calibre mondial qui témoignent de l'engagement du gouvernement d'assurer un avenir prospère au Canada et au reste du monde. Créé en 1977, le CRSH rend compte au Parlement par l'entremise du ministre des Sciences.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 20:27 et diffusé par :