Un programme de migration vers la gestion multi-plateformes est lancé par FileWave, un important fournisseur de gestion d'appareils

INDIANAPOLIS, le 31 mai 2017 /CNW/ -- FileWave, un chef de file en matière de gestion d'appareils multi-plateformes, a annoncé aujourd'hui son tout nouveau programme Migrate to Multi-Platform Management (programme de migration vers la gestion multi-plateformes). Ce nouveau programme est spécialement conçu pour toute organisation qui recherche une solution de gestion stable, robuste et modulable sur macOS, iOS, Windows, Chrome OS ou Android.

Les utilisateurs de cette toute nouvelle solution du logiciel de gestion d'appareils peuvent s'attendre à recevoir un service et un soutien personnalisés, car chaque abonné pourra recevoir des services fournis par un ingénieur dédié. Cet ingénieur aidera à planifier et à exécuter la transition vers FileWave de l'organisation, afin d'assurer un lancement harmonieux et réussi. L'équipe d'ingénieurs de FileWave a aidé des centaines d'organisations à accomplir la transition vers FileWave, ainsi les clients peuvent être assurés que les experts s'en chargeront.

Les organisations qui font la migration à partir d'autres solutions de gestion vers FileWave bénéficieront de prix spéciaux avec ce nouveau programme. FileWave appariera les prix de renouvellement en vigueur ou accordera une remise de 25 %, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'organisation. « Ce nouveau programme répond pleinement au besoin croissant d'une gestion d'appareils multi-plateformes, tout en luttant contre les récentes croissances de prix à l'échelle de l'industrie », a déclaré M. Stephen Mirante, vice-président des ventes et des relations stratégiques chez FileWave.

Pour de plus amples renseignements sur FileWave ou pour migrer vers le programme de gestion d'appareils multi-plateformes, veuillez consulter www.filewave.com, visualiser une vidéo démo en ligne gratuite ou pour recevoir le logiciel en téléchargement gratuit.

À propos de FileWave

Fondée en 1992, FileWave offre aux établissements scolaires, aux entreprises et aux organismes gouvernementaux à travers le monde un logiciel de gestion d'appareils multi-plateformes qui aide les équipes informatiques en matière d'imagerie, de déploiement, de la gestion et de la maintenance tout au long du processus de cycle de vie complet. La solution tout-en-un et hautement modulable de FileWave répond aux nombreux défis de la gestion d'une population diverse et croissante d'utilisateurs, d'appareils et de contenus en assurant que les organisations possèdent une solution complète qui prend en charge à la fois les appareils de bureau et les appareils mobiles sur macOS, iOS, Windows, Chrome OS et Android.

