L'administration municipale reçoit positivement les recommandations de l'OCPM pour le redéveloppement du site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a pris connaissance du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le redéveloppement du site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants. La consultation publique, tenue en février dernier, avait soulevé un vif intérêt : 58 mémoires ont été présentés et plus de 300 personnes ont participé aux soirées d'information.

« Nous tenons à remercier l'Office ainsi que tous les gens qui se sont déplacés. Je veux aussi souligner l'engagement des résidents et des organismes du district de Peter-McGill. Le dialogue que nous entretenons depuis des années a permis de bonifier le projet soumis par les promoteurs et sera fondamental pour les années qui viennent » de déclarer le maire Coderre.

Il s'agit d'une étape importante pour l'évolution de ce projet majeur. Les recommandations de l'OCPM permettront de bonifier ce nouveau milieu de vie qui sera développé sur des terrains du centre-ville où se trouvent actuellement des bâtiments inoccupés, des places de stationnements et très peu d'arbres.

Rappel du projet immobilier

Le groupe immobilier Devimco prévoit la construction de six tours devant accueillir une mixité de fonctions : environ 1200 unités d'habitation (condos, logements sociaux et abordables), des commerces locaux, des espaces verts et possiblement une école. La Ville de Montréal y installera aussi un centre culturel et communautaire.

« Convertir le site d'une institution pour offrir plus de logements et de meilleurs services à la population apportera un regain à l 'économie et soutiendra le dynamisme de la communauté. C'est ce que vise la Stratégie centre-ville » d'ajouter, M. Richard Bergeron conseiller de la Ville et responsable de la Stratégie centre-ville.

Ce projet phare de l'arrondissement de Ville-Marie mobilise de nombreuses équipes et les professionnels analysent déjà les recommandations de l'OCPM.

Prochaines étapes

Conforme à la règlementation en matière de densité, le projet nécessite des modifications au Plan d'urbanisme en ce qui a trait à la hauteur et à l'affectation du sol, ainsi qu'une autorisation en vertu de l'article 89 de la Charte. C'est lors d'une session du conseil municipal que ces étapes seront franchies.

« Nous continuerons de travailler avec la communauté et le promoteur pour finaliser un projet qui réponde aux besoins exprimés, demeure viable et s'intègre aussi harmonieusement que possible au quartier », de conclure le maire Coderre.

