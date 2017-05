Faites le pleine de la Pura Vida au Costa Rica







Un guide pour équilibrer l'esprit, le corps et l'âme en 48 heures

SAN JOSÉ, Costa Rica, 31 mai 2017 /CNW/ -- Pour les voyageurs qui cherchent à se ressourcer, le temps d'une escapade rapide, hors des sentiers battus, une tournée de 48 heures au Costa Rica, jalonnée des meilleures choses que la Pura Vida a à offrir est la formule toute indiquée. Le paysage naturel du Costa Rica, synonyme de diversité, et sa culture inimitable offrent aux visiteurs un éventail de possibilités pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Et comme les activités sont à proximité, près de San José, les visiteurs peuvent en profiter sans modération. En moins de deux jours, ils peuvent vivre la paix et la tranquillité qui caractérisent la plupart des hébergements dans la région de la vallée centrale, revigorer le corps en se rendant au Parc national d'Irazú et se régaler des délices de la cuisine locale de Tico.

Jour 1 : Bienvenue à la Pura Vida !

14:00 h - Pas une minute à perdre !

À l'arrivée à l'aéroport international Juan Santamaria, réservez une chambre dans l'un des nombreux hôtels magnifiques, offrant des équipements spectaculaires, qui se trouvent dans la capitale de San José et aux alentours. L'offre va des complexes de luxe aux hôtels-boutiques confortables, en passant par des choix d'hébergement écologique conçus dans un souci de durabilité.

Avant d'explorer la ville, nourrissez votre âme, restaurez-vous copieusement. Les visiteurs peuvent profiter des plats costaricains authentiques au marché central (« Mercado Central »), le marché le plus ancien et le plus important de la ville, accueillant plus de 200 magasins et stands, ainsi que des « sodas », qui sont des restaurants familiaux peu coûteux.

16:00 - Une fête pour les yeux

Après avoir savouré la gastronomie locale, on aura tort de ne pas aller au Théâtre national (« Teatro Nacional ») ! Joyau architectural du Costa Rica, l'une des attractions les plus populaires du pays, le théâtre offre aux visiteurs un programme de spectacles hebdomadaires ainsi qu'un bel ensemble de peintures murales et plafonnières exquises. Le Théâtre national est ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 19 h.

19:00 h - Plongez dans le décor

Les visiteurs qui souhaitent explorer la ville la nuit les trouveront tous à quelques minutes en taxi, l'un de l'autre, à savoir les bars les plus dynamiques et les cafés les plus courus de de la capitale. Les favoris de longue date sont, parmi d'autres, les restaurants et les boîtes de nuit proposant de la musique en direct, un choix impressionnant de bières artisanales et des délices culinaires locaux et internationaux. Une excellente façon de finir la soirée est de savourer un délicieux dîner dans un beau mirador (un restaurant avec vue).

Une fois par mois, GAM Cultural accueille Art City Tour, où les visiteurs ont accès gratuitement à des musées, à des galeries et à des expositions d'art dans toute la ville. GAM fournit également une liste des derniers événements culturels à San José. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gamcultural.com.

Jour 2 : S'amuser, se reposer, se relancer !

8:00 h - Profitez des dons de Mère Nature

Rendez-vous au Parc national Irazú qui se trouve à une courte distance en voiture de San José. Nommé d'après le plus haut volcan du pays, ce parc national, le plus populaire, offre des vues panoramiques à couper le souffle. Par temps clair, vous pouvez voir les côtes des Caraïbes et du Pacifique du haut du volcan. Le volcan Irazú s'élève à 3 432 mètres au-dessus du niveau de la mer et il est ouvert tous les jours de 8 h à 16 h. Le droit d'entrée est de 10 $ par personne.

10:00 h - Bain de culture

Après des vues captivantes du haut d'Irazú, et loin des hauteurs volcaniques, descendez dans la ville historique de Cartago, où vous pouvez admirer les ruines d'un site de pèlerinage du 16e siècle et la basilique magnifiquement ornée de Notre-Dame des Anges.

13:00 h - Vivez pleinement

Profitez des paysages luxuriants d'Orosi lors d'une descente de la rivière Reventazon vers le lac Cachi, un lac artificiel créé il y a 13 000 ans. Le choix de canotage va du pittoresque au téméraire et convient à tous les niveaux de difficulté.

17:00 h - Se revitaliser

Après un jour très actif, offrez-vous un massage relaxant à San José, où les complexes hôteliers de luxe et les hôtels-boutiques proposent un éventail de services de spa. Se faire dorloter les muscles endoloris est la manière idéale de terminer vos vacances de rêve.

Pour en savoir plus sur le Costa Rica, consultez le site www.visitcostarica.com.

À propos du Costa Rica

Niché entre le Nicaragua et Panama, le Costa Rica offre à ses visiteurs une corne d'abondance au naturel, garnie de faune unique, de paysages et de climats, ce qui fait qu'un voyage dans ce pays d'Amérique centrale est tout sauf ordinaire. Sanctuaire d'environ cinq pour cent de la biodiversité connue de la planète, ce dont il est fier, le Costa Rica est devenu un chef de file mondial dans les pratiques durables. Les visiteurs bénéficient d'une expérience exceptionnelle grâce à une infrastructure touristique bien organisée offrant un terreau fertile d'activités et des logements des plus divers.

À propos de l'Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Établi en 1955, le conseil du tourisme du Costa Rica (ICT), en collaboration avec ses partenaires du secteur privé, a la tâche impérieuse de promouvoir et de réglementer la vaste industrie du tourisme au Costa Rica.

