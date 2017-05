Un premier trimestre solide pour VIA Rail







Augmentation de l'achalandage de 5,9 %

Produits voyageurs en hausse de 8,4 %

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a affiché d'excellents résultats au début de 2017. L'entreprise a vu son achalandage s'accroître de 5,9 % comparativement à la même période l'année précédente. Poursuivant sur sa lancée qui a commencé au troisième trimestre de 2014, la Société a terminé le trimestre avec une augmentation de ses produits voyageurs de 8,4 %. Cette hausse a permis à VIA Rail de réduire son recours au financement public de 5,3 % par rapport au premier trimestre de 2016, et les passagers ont parcouru 10 millions de milles de plus en 2017, une augmentation de 5,8 % par rapport à 2016.

« Je suis heureux de constater que l'élan positif qui nous pousse depuis les trois dernières années se poursuit en 2017 par un premier trimestre solide, a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail. Nous nous étions fixé des objectifs ambitieux et, grâce à notre stratégie centrée sur le client, ainsi qu'au travail acharné et au dévouement de nos employés, nous avons constamment atteint et même dépassé ces objectifs. VIA Rail s'est engagée à faire partie intégrante du réseau de transport durable du pays. En mettant de l'avant des solutions concrètes, abordables et accessibles, nous incitons plus de Canadiens à laisser leur voiture à la maison et à opter pour le train comme moyen de transport intervilles. »

Changer les habitudes des gens

La campagne marketing primée de VIA Rail « Pourquoi tu ne prends pas le train? » s'est poursuivie au premier trimestre et a bénéficié d'une présence accrue en ligne à l'approche de tempêtes afin de promouvoir le train comme moyen de transport hivernal sensé. Afin d'encourager les conducteurs à laisser leur voiture à la maison et à prendre le train les jours de tempête, VIA Rail et son partenaire CAA Québec ont aussi créé un clip vidéo mettant en vedette le comédien québécois Pierre-Yves Lord.

Célébrer Canada 150

À titre de service ferroviaire national de passagers, VIA Rail participera à de nombreuses activités d'envergure organisées par différents partenaires des quatre coins du Canada. Les projets et activités ont été choisis en raison de leur caractère rassembleur et du fait qu'ils mettent en valeur notre culture et favorisent la diversité.

Pour célébrer le 150e anniversaire de notre pays, VIA Rail a habillé une partie de sa flotte aux couleurs de Canada 150. En tout, 22 locomotives, 18 voitures de passagers et la voiture-salon Glen Fraser arborent les noms de quelques-unes des villes desservies par VIA Rail. Les gares ont également été décorées d'affiches et de bannières invitant les voyageurs à prendre part aux festivités.

Au cours du premier trimestre, VIA Rail a organisé un voyage spécial en train qui a réuni médias, athlètes, spectateurs et gagnants du concours Red Bull Crashed Ice, une compétition d'ice cross au rythme très rapide qui s'est déroulée au centre-ville d'Ottawa. VIA Rail s'est aussi associée avec Ottawa 2017 et l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement pour le week-end des prix JUNO à Ottawa et a pris à bord du JUNO Express plus de 450 finalistes, musiciens, membres des médias, fervents de musique, commanditaires, gagnants de concours et cadres supérieurs.

Dans le cadre de son engagement à promouvoir l'égalité des genres et le leadership féminin, VIA Rail s'est associé avec À voix égales Canada afin de soutenir l'initiative Les Héritières du suffrage au niveau provincial et national. En février, VIA Rail a transporté plus de 50 jeunes femmes à l'Assemblée nationale du Québec pour souligner le 100e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes et réfléchir aux avancées des femmes au sein du gouvernement ainsi qu'au chemin qui reste encore à parcourir.

VIA Rail a également créé la carte-voyage Canada 150 pour les jeunes de 12 à 25 ans (et les étudiants à temps plein munis d'une carte étudiante internationale ISIC valide) afin de voyager de façon illimitée au Canada pendant tout le mois de juillet. Ainsi, cet été, plus de 4?000 jeunes Canadiens partiront ensemble à la découverte de nouveaux lieux pour amasser une foule de souvenirs mémorables et partager leur fierté nationale.

Innover sur le plan de la mobilité pour une croissance sensée, durable et inclusive



La mobilité durable fait partie intégrante de l'identité de VIA Rail et est au coeur de ses activités. Au cours du premier trimestre, VIA Rail a réalisé d'importantes avancées dans des projets qui s'inscrivent dans le cadre de ses piliers de la mobilité durable :

Soutenir le développement socioéconomique

En collaboration avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada , VIA Rail a été l'hôte d'une cérémonie de la citoyenneté à la Gare Union de Winnipeg afin de souhaiter la bienvenue à 49 nouveaux citoyens canadiens.

Réduire notre impact environnemental

L'accréditation SGE (système de gestion de l'environnement) de VIA Rail a été renouvelée conformément à la norme internationale ISO 14001.

Être un employeur de choix

Dans le cadre de son engagement envers la santé psychologique et la sécurité au travail, la Société a commencé à offrir le cours de premiers soins en santé mentale de la Commission de la santé mentale du Canada aux membres de ses comités de santé et de sécurité, aux gestionnaires, aux chefs de service, aux préposés aux services et aux responsables dans les gares.

Fournir une expérience client exceptionnelle

En nous appuyant sur les commentaires de nos clients et de nos employés, nous avons apporté plusieurs changements à nos menus des classes Économie et Affaires dans le corridor Windsor - Québec.

Vous pouvez télécharger le rapport trimestriel de VIA Rail à cette adresse : http://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via/gouvernance-et-rapports/rapport-trimestriel

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses 2?700 employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné sept prix d'excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le Blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 17:49 et diffusé par :