La CMM salue la nomination des administrateurs désignés par le gouvernement du Québec au conseil d'administration de l'ARTM







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de Montréal, M. Denis Coderre, salue la nomination des sept administrateurs désignés par le gouvernement du Québec au conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), dont M. Pierre Shedleur, qui en assumera la présidence.

« Les nominations au conseil d'administration de l'ARTM sont désormais complétées et nous commençons à travailler dès maintenant à améliorer et à développer l'ensemble des services de transport collectif à l'échelle de la région métropolitaine », a affirmé M. Denis Coderre.

Rappelons qu'avec la réforme de la gouvernance et de l'organisation du transport collectif dans la région métropolitaine, deux nouveaux organismes métropolitains ont vu le jour, soit l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport métropolitain (RTM). L'ARTM est responsable de l'ensemble de la planification et du financement du transport collectif tandis que le RTM est responsable de l'exploitation des trains et des services d'autobus des couronnes Nord et Sud.

Le conseil d'administration de l'ARTM est formé de quinze membres, dont huit membres nommés par la CMM et sept membres indépendants nommés par le gouvernement du Québec.

La composition du conseil d'administration de l'ARTM est la suivante :

Nommés par le gouvernement du Québec

M. Pierre Shedleur , président et consultant, Gestion Shedleur Inc. Il agira à titre de président du conseil d'administration de l'ARTM;

, président et consultant, Gestion Shedleur Inc. Il agira à titre de président du conseil d'administration de l'ARTM; Mme Andrée Lafortune, professeure titulaire, département des sciences comptables, HEC;

Mme Pierrette Laperle , écrivaine et membre fondatrice de l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL);

, écrivaine et membre fondatrice de l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL); Mme Liette Leduc , directrice principale aux affaires juridiques, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec;

, directrice principale aux affaires juridiques, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec; M. Luc Côté, directeur du Service des transports et mobilité urbaine, Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu;

-sur-Richelieu; M. Jean-Pierre Revéret, professeur associé - Département de mathématiques et de génie industriel, École Polytechnique de Montréal;

M. Owen Alexander Rose , architecte principal, ROSE architecture.

Nommés par la CMM

M. Denis Coderre , maire de Montréal et président de la CMM;

, maire de Montréal et président de la CMM; M. Marc Demers , maire de Laval et vice-président du conseil de la CMM;

, maire de et vice-président du conseil de la CMM; Mme Caroline St-Hilaire , mairesse de Longueuil et vice-présidente du comité exécutif de la CMM;

, mairesse de et vice-présidente du comité exécutif de la CMM; Mme Chantal Deschamps , mairesse de Repentigny , membre du conseil et du comité exécutif de la CMM;

, mairesse de , membre du conseil et du comité exécutif de la CMM; M. Normand Dyotte , maire de Candiac , membre du conseil et du comité exécutif de la CMM;

, maire de , membre du conseil et du comité exécutif de la CMM; Mme Diane Marleau , économiste dans le domaine du transport et du développement économique et social;

, économiste dans le domaine du transport et du développement économique et social; M. Ahmed El-Geneidy , professeur associé et coordonnateur de la concentration du transport à l'École d'urbanisme de l'Université McGill;

, professeur associé et coordonnateur de la concentration du transport à l'École d'urbanisme de l'Université McGill; M. Paul Lewis , doyen de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal et professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal.

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

