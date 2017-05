IAMGOLD met à jour les résultats du forage au diamant à son projet d'exploration avancée Boto au Sénégal







TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce aujourd'hui des résultats de forage additionnels de son projet aurifère en propriété exclusive Boto, situé dans l'est du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Les résultats d'analyse annoncés proviennent des vingt-deux trous de forage au diamant restants qui totalisent 2 842 mètres, réalisés au gisement de Malikoundi et sur l'extension nord de Malikoundi. La Société a repris le programme de forage en cours au quatrième trimestre de 2016 à la fin de la saison des pluies et l'a poursuivi au premier trimestre de 2017.

Les résultats d'analyses sont énumérés aux tableaux 1 et 2 et comprennent les principaux résultats suivants :

Gisement de Malikoundi (trous approfondis) :

Trou de forage DBDD-2201 : 37 mètres d'une teneur de 1,83 g Au/t

et 19 mètres d'une teneur de 3,28 g Au/t;





Trou de forage DBDD-2261 : 42 mètres d'une teneur de 1,26 g Au/t





Trou de forage DBDD-2266 : 77 mètres d'une teneur de 4,35 g Au/t

Comprend : 9 mètres d'une teneur de 11,76 g Au/t

Extension nord de Malikoundi

Trou de forage DBDD-2321 : 14 mètres d'une teneur de 1,64 g Au/t.





Trou de forage DBDD-2322 : 22 mètres d'une teneur de 1,79 g Au/t

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD, a indiqué : « Puisque nous avons en main la dernière série de résultats de notre programme de forage au gisement de Malikoundi, nous travaillons actuellement à mettre à jour le modèle de la ressource qui servira dans l'évaluation technique du projet. Nos activités se concentreront maintenant à cibler des expansions possibles de la ressource aux gisements de Boto 5 et Boto 6. »

PROJET BOTO (SÉNÉGAL)

Le projet Boto comprend 236 kilomètres carrés de concessions d'exploration situées dans l'est du Sénégal, le long de la frontière sénégalo-malienne. Le contexte géologique du secteur du projet est semblable à celui des prolifiques secteurs aurifères Sadiola et Loulo, au Mali voisin, son sous-sol étant constitué de roches métasédimentaires, volcaniques et intrusives d'âge Birimien sur un segment de sept kilomètres le long de la zone de cisaillement Sénégal-Mali.

Au 31 décembre 2016, le projet recelait une ressource indiquée de 27,7 millions de tonnes d'une teneur moyenne de 1,8 gramme d'or par tonne, soit 1,56 million d'onces, et une ressource présumée de 2,9 millions de tonnes d'une teneur moyenne de 1,3 gramme d'or par tonne, soit 125 000 onces (consulter le communiqué de presse du 22 février 2017 au sujet des réserves et des ressources).

Prochaines étapes

Les résultats de forage provenant de Malikoundi seront intégrés à la mise à jour du modèle de ressources du projet Boto. Les activités de forage au diamant sur la propriété continuent de cibler des ressources minérales additionnelles le long des corridors minéralisés associés et aux gisements à Boto 5 et Boto 4-6.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Projet Boto (Sénégal) :

Les résultats de forage de Boto contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers. L'échantillonnage et les données de titrages des carottes de sondages sont contrôlés par l'entremise du programme d'assurance qualité (AQ-CQ) mis en oeuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. Les intervalles d'échantillonnage sont généralement d'un mètre de longueur. Les échantillons sont préparés au Bureau Veritas (laboratoire de préparation) à Bamako, au Mali, et analysés au Laboratoire d'analyse minérale du Bureau Veritas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique.

Personnes qualifiées

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel et vice-président principal, Exploration pour IAMGOLD et ont été examinés et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Tableau 1: Résultats des forages diamantés sur le projet Boto - Prospect de Malikoundi nord Trou n° UTM (WGS84Zone29N) Orientation Pendage Profondeur

du trou De À Longueur Teneur

Est Nord Élévation (degrés) (degrés) (m) (m) (m) (m) (g/t) 2313 241964 1379263 165 90 -60 225 81 85 4 1.12













116 118 2 0.73 2314 242030 1379121 165 90 -60 215 63 65 2 0.65 2315 242128 1379248 164 90 -60 125 Pas d'intersection significative



2316 242159 1378899 162 115 -60 60 Pas d'intersection significative



2321 241943 1380065 163 115 -60 99 71 85 14 1.64 2322 241986 1380047 163 115 -60 45 13 35 22 1.79 2323 241903 1380302 162 115 -60 150 69 72 3 0.79













122 133 11 1.10 2324 241905 1380410 160 115 -60 150 127 131 4 1.48 2325 241946 1380501 159 115 -60 102 44 46 2 0.74













83 85 2 3.38 2326 242001 1380532 158 115 -60 42 14 16 2 0.84 2327 241957 1380674 131 122 -60 99 Pas d'intersection significative



2328 242004 1380652 133 115 -60 45 Pas d'intersection significative



2329 241894 1380251 162 115 -60 170 Pas d'intersection significative



2330 241912 1380464 159 115 -60 160 117 129 12 1.47 2331 241896 1380195 162 115 -60 170 126 140 14 0.80 2332 242000 1379683 165 115 -60 60 44 48 4 0.52 2333 241986 1379822 164 115 -60 60 44 49 5 0.59 2334 241955 1379704 165 115 -60 108 93 95 2 1.99 2335 241941 1379842 164 115 -60 108 86 90 4 3.29 2336 241983 1379942 164 115 -60 61 26 40 14 0.99 2338 241938 1379963 164 115 -60 108 71 84 13 0.84









Total 2362









Notes : 1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur de carotte minimale de 2 mètres, une teneur de coupure de 0,5 g Au/t et un écrêtage général à 25 g Au/t, et peuvent inclure jusqu'à 5 mètres de dilution interne. 2. Les épaisseurs vraies des intersections sont interprétées comme étant proches des longueurs de forages.

Tableau 2: Résultats des approfondissements de forages diamantés (Ext) sur le projet Boto - Prospect de Malikoundi Trou n° UTM (WGS84Zone29N) Orientation Pendage Profondeur

du trou De À Longueur Teneur

Est Nord Élévation (degrés) (degrés) (m) (m) (m) (m) (g/t) 2201 Ext 241728 1379267 166 116 -60 470 375 412 37 1.83 incluant











405 407 2 15.37













420 439 19 3.28 2204* 241770 1379357 166 116 -60 350 318 350 32 1.67 2204 Ext 241770 1379357 166 116 -60 410 318 354 36 1.58 2217 Ext 241726 1379204 166 115 -60 500 407 411 4 2.95













428 433 5 0.80













478 481 3 1.26 2225 Ext 241776 1379295 166 116 -60 420 398 411 13 2.01 2259* 241633 1379366 166 115 -60 481 415 480 65 1.57 2259 Ext 241633 1379366 166 115 -60 570 415 492 77 1.48













503 510 7 1.74













522 527 5 5.54













533 567 34 1.34 2261* 241727 1379323 166 115 -60 417 403 415 12 2.07 2261 Ext 241727 1379323 166 115 -60 465 403 445 42 1.26 2266* 241639 1379254 166 115 -60 465 432 465 33 4.28 2266 Ext 241639 1379254 166 115 -60 525 432 509 77 4.35 incluant











469 478 9 11.76 incluant











483 485 2 9.77













523 525 2 4.49









Total 480









Notes : 1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur de carotte minimale de 2 mètres, une teneur de coupure de 0,5 g Au/t et un écrêtage général à 25 g Au/t et peuvent inclure jusqu'à 5 mètres de dilution interne. 2. Les épaisseurs vraies des intersections sont interprétées comme étant proches des longueurs de forages. 3 * - intersection d'éponte inférieure publiée précédemment (consulter les communiqués de presse du 20 octobre 2014, du 3 février 2015, du 23 avril 2015 et du 20 juillet 2015)

Carte des forages du projet Boto

