La Ville de Montréal soutient financièrement Médecins du Monde pour accompagner les migrants montréalais à statut précaire qui nécessitent des soins de santé

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'organisme Médecins du Monde recevra un soutien de 50 000$ de la Ville de Montréal pour mettre en oeuvre le projet « Assistance sociale pour les migrants sans statut légal et à statut précaire de la région de Montréal ». Cette somme permettra d'accompagner quelque 600 personnes migrantes sans statut légal, à statut précaire d'immigration et requérantes du statut de réfugié pour obtenir des soins de santé dans les établissements publics et cliniques privées partenaires de Médecins du Monde.

Depuis l'automne 2011, Médecins du Monde anime une clinique médicale et sociale qui bénéficie du soutien et de la collaboration de nombreux médecins bénévoles. Ceux-ci accueillent, soignent et recommandent, s'il y a lieu, les personnes migrantes sans couverture médicale et les personnes itinérantes. Médecins du Monde est la seule organisation à travailler directement avec ces populations en leur offrant des soins de santé et un soutien social dans la régularisation de leur statut.

« Aujourd'hui, nous rendons concret le statut de Montréal, Ville sanctuaire en accordant un soutien financier à Médecins du Monde, qui accomplit un travail exemplaire à l'endroit des migrants les plus vulnérables pour qu'ils aient accès aux soins et services en santé. Je vous rappelle que lorsque l'administration municipale a déclaré Montréal, Ville sanctuaire, elle réaffirmait des valeurs chères aux Montréalais et Montréalaises, qui sont l'ouverture aux autres, la justice, l'équité et la fraternité universelle, et qui sont valorisées, ici, par Médecins du Monde », a indiqué le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« La réussite de l'intégration des nouveaux arrivants à statut précaire dépend de la rapidité avec laquelle ils pourront créer des liens « humains » avec la société qui les accueille. Parmi les besoins exprimés par ces nouveaux Montréalais, les besoins en santé sont sans doute ceux pour lesquels il y urgence de conjuguer humanisme et professionnalisme afin que ces nouveaux arrivants se sentent accueillis, réconfortés et en sécurité dans leur nouvelle ville d'adoption. Je remercie l'organisme Médecins du Monde d'être cette porte d'entrée aux services de santé », a ajouté M. Dimitrios Jim Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal accordera également un soutien de 10 000$ à Médecins du Monde pour la coordination des activités de sa clinique mobile destinées à la population en situation d'itinérance souffrant de problèmes de santé mentale ou physique. Grâce à ce soutien, la clinique mobile pourrait pratiquer quelque 3 000 interventions auprès de cette clientèle dans neuf quartiers montréalais.

« Le soutien de la Ville de Montréal à la clinique Médecins du Monde s'inscrit dans une action de concertation et de partenariat absolument essentielle à l'amélioration de la qualité de vie pour la tranche la plus vulnérable de la population montréalaise. Cet appui illustre aussi la priorité de la Ville de rendre accessibles des soins et des services à des hommes et des femmes qui ont perdu le réflexe de prendre soin de leur santé », a conclu Mme Monique Vallée, responsable du développement social et communautaire ainsi de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

