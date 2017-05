Soirée hommage Québecor - Armand Vaillancourt et Claude Gauthier honorés pour l'ensemble de leur carrière







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Québecor est fière d'honorer les artisans et créateurs parmi les plus marquants de la culture québécoise à l'occasion d'une soirée hommage qui rassemblera aujourd'hui près de 400 personnalités influentes du milieu de la culture et des affaires. Les Prix Hommage Québecor seront ainsi remis au sculpteur Armand Vaillancourt ainsi qu'à l'auteur-compositeur-interprète Claude Gauthier pour célébrer l'ensemble de leur oeuvre. Ces prix sont chacun accompagnés d'une bourse de 50 000 $.

La remise des Prix Hommage Québecor s'inscrit dans le prolongement d'une tradition qui a toujours été essentielle pour l'entreprise, soit celle de contribuer à l'essor et au rayonnement de la culture d'ici. « Nous demeurons profondément attachés à cet engagement de soutenir les artisans québécois. Il est donc tout naturel pour nous aujourd'hui d'honorer ceux et celles qui ont consacré leur vie à développer leur art et qui ont ainsi marqué notre imaginaire collectif », soutient le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Armand Vaillancourt, récipiendaire du Prix Hommage Québecor

Homme de principes socialement engagé et artiste multidisciplinaire accompli, Armand Vaillancourt transmet ses idées, sa fougue et sa passion par ses oeuvres. Ancien étudiant de l'École des beaux-arts de Montréal, sa démarche artistique prend racine dans sa quête d'égalité et de justice. Depuis la conception de sa première oeuvre, en 1953, se sont succédé plus de 3000 autres créations, dont plusieurs ont trouvé place à l'international. Armand Vaillancourt a reçu plusieurs distinctions soulignant son impressionnant parcours artistique. Il a notamment reçu le prestigieux prix Paul-Émile Borduas en 1993 et a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec en 2004.

Claude Gauthier, récipiendaire du Prix Hommage Québecor de la chanson

Grâce à son authenticité et à ses compositions reflétant la réalité et les aspirations du peuple québécois, Claude Gauthier inspire et rassemble, et ce, dès l'envol de sa carrière, à la fin des années 50. Tous se souviennent de la pièce Le plus beau voyage, qui est devenue, à sa sortie, en 1972, un véritable hymne national pour le Québec, et qui continue de toucher par sa force et sa sensibilité. Au fil des années, M. Gauthier a collaboré avec de grands noms du paysage musical de chez nous tout en s'illustrant également en tant que comédien.

« C'est maintenant à notre tour de souligner l'étendue du talent et l'apport essentiel au Québec de Claude Gauthier et Armand Vaillancourt en les faisant découvrir à la relève d'aujourd'hui. Par leur art, ils se sont exprimés et ont contribué à façonner le Québec. Nous les remercions de nous avoir légué un cadeau aussi précieux! », reconnaît M. Péladeau.

Au fil des ans, Québecor a souligné l'oeuvre de nombreuses figures importantes de la scène culturelle québécoise. Janine Sutto, Renée Claude, Gilles Vigneault, André Brassard, Marcel Dubé, Monique Leyrac et Raymond Lévesque ont également été récipiendaires des Prix Hommage Québecor.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

